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El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata

El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
12 de Mayo de 2026 | 07:23

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 12 de mayo de 2026 una jornada agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con buenas condiciones del tiempo, presencia de sol y una marcada suba en las temperaturas.

De acuerdo al pronóstico oficial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el día se presentará mayormente soleado, aunque con algunos intervalos de nubosidad. 

En cuanto a las marcas térmicas, se esperan mínimas de 8 grados y máximas que alcanzarán los 20, configurando un escenario mucho más templado en comparación con los primeros días de la semana pasada.

El buen tiempo continuará durante los próximos días y el dato destacado será el progresivo aumento de las temperaturas mínimas. Según las previsiones, con el correr de la semana los valores matinales volverán a ubicarse en los dos dígitos, dejando atrás las mañanas de frío polar que se registraron recientemente en distintos sectores del AMBA.

Así, el otoño ofrecerá varios días con condiciones estables y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre y jornadas con mayor amplitud térmica durante la tarde.

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