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Policiales |LANZÓ UNA RIFA SOLIDARIA

La familia de Bastián busca ayuda económica

La familia de Bastián busca ayuda económica

Bastián sigue en etapa de recuperación por sus heridas / Web

12 de Mayo de 2026 | 03:27
Edición impresa

La madre de Bastián Jerez lanzó una rifa solidaria para pagar los costos de la internación de su hijo, quien se recupera de las heridas sufridas por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar.

Según publicó Macarena Collantes en su cuenta de Instagram, cada número tiene un costo de $10.000 y se sortean cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire.

La mujer señaló que se pueden comprar mediante el envío de una transferencia a su alias basti.maca, perteneciente al Banco Provincia.

Además, Bastián está a punto de completar el equipo de la Selección argentina con todas las figuritas en el álbum del Mundial 2026.

El niño se encuentra alojado desde febrero en el Hospital Italiano de San Justo, luego de permanecer un mes en el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.

Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

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Las pericias toxicológicas realizadas a los dos conductores que protagonizaron el violento accidente entre un UTV y una camioneta en la zona de La Frontera de Pinamar, resultaron positivos en alcohol.

Por su parte, el estudio dio negativo para Maximiliano Jeréz, padre del nene de 8 años y quien también se encuentra imputado en la causa.

 

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