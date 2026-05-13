Angelina Jolie le gana la batalla legal a Brad Pitt: avanza la venta del château Miraval de 164 millones de dólares

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso
Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso
VIDEO.- Masiva Marcha Federal Universitaria contra el ajuste
Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen
Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata: los detalles de la bomba de Ángel de Brito
Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
Balean a un menor en un intento de robo en Altos de San Lorenzo
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Otro amanecer de invierno en La Plata y a cuánto llegará la máxima este miércoles
Crece el malestar por los vuelcos de basura y hasta denunciaron a ABSA
Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Escándalo: detenido por crear imágenes sexuales falsas con IA de al menos 11 mujeres
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Cristina libre, la bandera “k” que le mete presión al candidato peronista
Angelina Jolie le gana la batalla legal a Brad Pitt: avanza la venta del château Miraval de 164 millones de dólares
Un paro bancario parcial afectaría solo en el Hipotecario y el Central
Actividades: convocatoria a artistas plásticos, caminata y festejos
Los números de la suerte del miércoles 13 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Angelina Jolie obtuvo una victoria en el prolongado conflicto legal que mantiene con Brad Pitt por el control de Château Miraval, propiedad vinícola ubicada en el sur de Francia.
Alí, el tribunal falló a favor de Jolie, permitiéndole avanzar en la venta de su participación en la finca y rechazando los intentos de Pitt de bloquear dicha transacción.
Este fallo representa un cambio en la disputa que ambos actores sostienen desde el fin de su relación matrimonial.
De este modo, la sentencia respalda el derecho de Jolie a disponer de su parte en la propiedad en la que ambos invirtieron durante su matrimonio y que ha sido uno de los activos más valiosos de la expareja.
Asimismo, el dictamen judicial se suma a una serie de procedimientos legales que han acompañado la separación de Jolie y Pitt.
Recordemos que, el conflicto se intensificó en 2022, cuando Brad Pitt demandó a Jolie tras la venta de su parte de la propiedad a Tenute del Mondo, filial del grupo internacional Stoli, sin informarle de la operación.
LE PUEDE INTERESAR
Javier Milei quiere que Fátima Florez sea candidata: los detalles de la bomba de Ángel de Brito
LE PUEDE INTERESAR
“Top Gun” cumple 40: Maverick vuelve al cine y no piensa jubilarse
La transacción se realizó por USD 67 millones, y según Pitt, infringía un acuerdo informal que establecía que ninguno podía vender su participación sin el consentimiento del otro. Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió con una contrademanda, acusando a Pitt de emprender una guerra en su contra.
Durante el proceso, Pitt solicitó a Jolie la entrega de 126 correos electrónicos privados vinculados a la venta, pero luego redujo la petición a 22 mensajes. Alegó que esas comunicaciones con el equipo de ventas de Jolie no estaban protegidas por secreto profesional.
Finalmente, el tribunal rechazó el pedido, indicando que Pitt no presentó argumentos suficientes para acceder a dichos documentos, al tiempo que, aclaró que la decisión quedó “sin perjuicio”, por lo que mantiene la opción de apelar.
Vale destacar que, el Château Miraval es una propiedad del siglo XVII situada en Correns, región de Provence, Francia. La finca abarca 1.200 hectáreas y cuenta con un bosque de pinos, olivar y viñedo de 30 hectáreas, conocido por el vino rosado Miraval. El interior de la residencia destaca por su estilo minimalista, decoración en tonos claros y mobiliario predominantemente blanco, con cortinas de lino que suavizan la luz.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí