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Espectáculos |Conflicto legal

Angelina Jolie le gana la batalla legal a Brad Pitt: avanza la venta del château Miraval de 164 millones de dólares

Angelina Jolie le gana la batalla legal a Brad Pitt: avanza la venta del château Miraval de 164 millones de dólares
13 de Mayo de 2026 | 07:18

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Angelina Jolie obtuvo una victoria en el prolongado conflicto legal que mantiene con Brad Pitt por el control de Château Miraval, propiedad vinícola ubicada en el sur de Francia.

Alí, el tribunal falló a favor de Jolie, permitiéndole avanzar en la venta de su participación en la finca y rechazando los intentos de Pitt de bloquear dicha transacción.

Este fallo representa un cambio en la disputa que ambos actores sostienen desde el fin de su relación matrimonial.

De este modo, la sentencia respalda el derecho de Jolie a disponer de su parte en la propiedad en la que ambos invirtieron durante su matrimonio y que ha sido uno de los activos más valiosos de la expareja.

Asimismo, el dictamen judicial se suma a una serie de procedimientos legales que han acompañado la separación de Jolie y Pitt. 

Recordemos que, el conflicto se intensificó en 2022, cuando Brad Pitt demandó a Jolie tras la venta de su parte de la propiedad a Tenute del Mondo, filial del grupo internacional Stoli, sin informarle de la operación.

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La transacción se realizó por USD 67 millones, y según Pitt, infringía un acuerdo informal que establecía que ninguno podía vender su participación sin el consentimiento del otro. Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió con una contrademanda, acusando a Pitt de emprender una guerra en su contra.

Durante el proceso, Pitt solicitó a Jolie la entrega de 126 correos electrónicos privados vinculados a la venta, pero luego redujo la petición a 22 mensajes. Alegó que esas comunicaciones con el equipo de ventas de Jolie no estaban protegidas por secreto profesional.

Finalmente, el tribunal rechazó el pedido, indicando que Pitt no presentó argumentos suficientes para acceder a dichos documentos, al tiempo que, aclaró que la decisión quedó “sin perjuicio”, por lo que mantiene la opción de apelar. 

Vale destacar que, el Château Miraval es una propiedad del siglo XVII situada en Correns, región de Provence, Francia. La finca abarca 1.200 hectáreas y cuenta con un bosque de pinos, olivar y viñedo de 30 hectáreas, conocido por el vino rosado Miraval. El interior de la residencia destaca por su estilo minimalista, decoración en tonos claros y mobiliario predominantemente blanco, con cortinas de lino que suavizan la luz.

 

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