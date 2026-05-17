Juntadas masivas para cambiar figuritas del Mundial y llenar el álbum

La pasión por el álbum del Mundial volvió a decir presente este sábado en La Plata, donde cientos de niños, adolescentes y familias se reunieron en Plaza Malvinas para intercambiar figuritas y avanzar en el desafío de completar la colección.

Desde temprano, el espacio verde de 19 y 51 se transformó en el epicentro de largas rondas de canje, una postal que ya es un clásico en la ciudad y que replica las juntadas que se realizan en varios puntos de la Región. Por caso, también hubo ayer en el centro de City Bell.

En paralelo, continúa con gran éxito el Gran Concurso que lanzó EL DIA, auspiciado por Rapicuotas, que sortea semanalmente un álbum y 20 paquetes. Tras conocerse el primer ganador el jueves pasado, ya arrancó una nueva tanda para el próximo sorteo. Para participar, hay que escanear el código QR impreso en el matutino, completar sus datos y responder una trivia.