El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Harv Smyth, afirmó que las fuerzas se encuentran en “alerta máxima” y listas para defender las Islas Malvinas ante cualquier eventualidad. En declaraciones al diario The Times, el funcionario remarcó que la defensa del espacio aéreo del archipiélago es un aspecto “innegociable” para el Reino Unido.

Smyth sostuvo que la RAF mantiene presencia activa tanto en territorio británico como en distintas regiones del mundo, y subrayó que los aviones de combate desplegados en Malvinas operan bajo un esquema de alerta permanente. Según precisaron medios británicos, en la base aérea de Mount Pleasant hay al menos cuatro cazas Typhoon encargados de la vigilancia aérea las 24 horas.

Las declaraciones del jefe de la RAF se producen luego de la difusión de un correo interno del Pentágono, revelado por la agencia Reuters el 25 de abril, en el que se evaluaban posibles sanciones a aliados de la OTAN que no respaldaron operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

Entre las opciones analizadas, el documento mencionaba la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a territorios de ultramar europeos, incluyendo las Islas Malvinas. La filtración generó preocupación en Londres y motivó una rápida reacción del gobierno británico.

Desde el entorno del primer ministro Keir Starmer aseguraron que la posición del Reino Unido respecto del archipiélago “no ha cambiado” y que se trata de una política sostenida en el tiempo.

Reacción argentina

En paralelo, el gobierno argentino rechazó los planteos británicos y volvió a reivindicar la soberanía sobre las islas. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno cuestionaron el uso del principio de libre determinación aplicado a los habitantes del archipiélago.

Desde Buenos Aires remarcaron la postura histórica argentina en torno al conflicto y reiteraron el reclamo por la apertura de negociaciones bilaterales.

El dispositivo defensivo británico en las islas incluye no solo aeronaves de combate, sino también un contingente de alrededor de 1.000 efectivos y sistemas de defensa antiaérea. Entre ellos se destaca el sistema de misiles Sky Sabre, con capacidad para interceptar aviones, drones y armamento guiado.

Smyth también hizo referencia a otros despliegues recientes de la RAF, como misiones en Europa del Este y acciones de vigilancia ante aeronaves rusas, para remarcar el alcance global de la fuerza.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, relativizó el impacto del documento filtrado y aseguró que se trató de un intercambio interno sin implicancias concretas en la política exterior. “Fue tan solo un correo electrónico con algunas ideas”, señaló en declaraciones al diario The Telegraph.

En la misma línea, un vocero del Departamento de Estado reiteró que la posición oficial de Estados Unidos se mantiene sin cambios: reconoce la existencia de reclamos contrapuestos entre Argentina y el Reino Unido, pero sostiene una postura de neutralidad respecto de la soberanía.