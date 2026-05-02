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El Mundo |También ordenó nuevas sanciones contra Cuba

Trump sube al 25% los aranceles a los autos europeos

Anunció que elevará las tarifas a los vehículos de ese bloque por los presuntos incumplimientos del acuerdo vigente

Trump sube al 25% los aranceles a los autos europeos

Trump aumenta los aranceles a los vehículos europeos / AP

2 de Mayo de 2026 | 01:59
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la próxima semana elevará al 25% los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea, en una decisión que vuelve a tensar el vínculo comercial entre las partes.

La medida implica un incremento significativo respecto del 15% vigente desde el acuerdo alcanzado a mediados de 2025, que había reducido parcialmente las tarifas para el sector automotor. Según Trump, Bruselas no está cumpliendo con los compromisos asumidos, aunque no ofreció mayores detalles técnicos sobre el supuesto incumplimiento ni precisó qué cláusulas se habrían vulnerado.

El anuncio se realizó a través de su red Truth Social, donde el mandatario aseguró que el nuevo esquema arancelario se aplicará de manera inmediata sobre los vehículos que ingresen al mercado estadounidense, lo que abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el comercio bilateral.

El impacto podría ser considerable, especialmente para Alemania, principal exportador de autos hacia Estados Unidos dentro del bloque europeo. Según datos del sector, más del 20% de las exportaciones automotrices de la UE tienen como destino el mercado estadounidense, lo que convierte a este cambio en un golpe directo para la industria, que ya venía mostrando señales de desaceleración.

Además, especialistas advierten que la suba de aranceles podría trasladarse a precios más altos para los consumidores en Estados Unidos y afectar cadenas de suministro globales, en un contexto de creciente proteccionismo.

La decisión llega en un escenario de negociaciones aún abiertas: si bien el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo comercial con condiciones, resta su validación final por parte de los Estados miembros, lo que deja en suspenso su implementación plena.

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Nuevas sanciones para Cuba

En paralelo a la ofensiva comercial, Trump firmó un decreto para endurecer las sanciones contra Cuba, en una medida orientada a incrementar la presión sobre el gobierno de La Habana y profundizar el aislamiento económico de la isla.

El mandatario ordenó sancionar a bancos extranjeros que operen con el Estado cubano, así como a personas y empresas vinculadas a los sectores de energía y minería. También se apuntará contra individuos acusados de participar en violaciones a los derechos humanos, ampliando el alcance de las restricciones.

Desde la Casa Blanca justificaron la decisión al considerar que el gobierno cubano continúa representando “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense y denunciaron prácticas contrarias a los valores democráticos. Además, se dispuso un endurecimiento de las normas migratorias hacia ciudadanos de la isla.

Las sanciones se suman al embargo vigente desde 1962 y al bloqueo petrolero impuesto a comienzos de este año, que restringe fuertemente el acceso de Cuba a combustibles y agrava su ya delicada situación económica.

Un escenario de creciente tensión

El anuncio coincidió con una masiva movilización en La Habana, donde miles de personas marcharon frente a la embajada estadounidense para rechazar las políticas de Washington y denunciar posibles amenazas de agresión militar, en un clima de creciente confrontación diplomática.

Con estas decisiones, la administración Trump refuerza simultáneamente su estrategia de presión económica sobre dos frentes: el comercial, con Europa, y el político, con Cuba. El doble movimiento deja en evidencia un giro hacia posiciones más duras en política exterior, con impacto potencial en los mercados internacionales y en el equilibrio geopolítico.

 

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