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Ucrania ataca el corazón petrolero de Rusia

Ucrania ataca el corazón petrolero de Rusia

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4 de Mayo de 2026 | 00:49
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La guerra en Ucrania volvió a escalar con un golpe directo al corazón energético de Rusia. Las fuerzas de Ucrania lanzaron una ofensiva con drones contra el puerto de Primorsk, en el mar Báltico, una terminal clave para la exportación de petróleo ruso. El ataque provocó un incendio en las instalaciones, según autoridades locales, y volvió a poner en evidencia la creciente capacidad de Kiev para alcanzar objetivos a más de 1.000 kilómetros de distancia.

El presidente Volodimir Zelenski aseguró que la operación causó “daños significativos” y dejó fuera de servicio a un portador de misiles Kalibr. Además, afirmó que fueron alcanzados un buque de misiles tipo Karakurt, una lancha patrullera y al menos un petrolero vinculado a la llamada “flota clandestina” de Rusia, utilizada -según Kiev- para evadir sanciones occidentales y mantener el flujo de exportaciones energéticas.

La ofensiva no se detuvo allí. Horas antes, Ucrania también golpeó otros dos petroleros cerca del puerto de Novorossiysk, en el mar Negro.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo. Ahora no lo harán”, afirmó Zelenski, subrayando el impacto estratégico de la operación, dirigida por el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrii Hnatov.

Desde Moscú no hubo una respuesta inmediata sobre los daños, aunque autoridades regionales aseguraron que no se registraron derrames de crudo en Primorsk. El puerto, operado por la empresa estatal Transneft, es uno de los principales nodos de exportación de petróleo del país y maneja cientos de miles de barriles diarios.

ATAQUES CRUZADOS

En paralelo, los combates continuaron con ataques cruzados. En la región ucraniana de Odesa, drones rusos dejaron dos muertos y varios heridos, además de daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria. También se reportaron heridos en Dnipropetrovsk.

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Del lado ruso, un ataque con drones cerca de Moscú causó la muerte de un hombre de 77 años, mientras que cientos de aparatos fueron derribados en distintas regiones, según el Ministerio de Defensa.

Kiev ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa, al considerar que los ingresos por energía son clave para sostener la invasión, que ya transita su quinto año.

 

 

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