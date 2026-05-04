Rubio viaja al Vaticano para desactivar la crisis con el Papa

El delicado equilibrio entre la política y la fe suma un nuevo capítulo en Roma. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá en los próximos días con el papa León XIV en un intento por “descongelar” una relación que quedó dañada tras el reciente cruce entre el pontífice y el presidente Donald Trump. Según fuentes vaticanas y de la prensa italiana, el encuentro se concretará el jueves y busca limar asperezas tras semanas de tensión diplomática y declaraciones cruzadas que tensaron el vínculo entre Washington y la Santa Sede.

AGENDA CARGADA

La visita de Rubio a Roma incluye una agenda cargada de contactos políticos y religiosos. Se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con el canciller italiano Antonio Tajani y con el ministro de Defensa Guido Crosetto. También trascendió su intención de mantener un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni, pese a que Trump cuestionó duramente su postura por haber salido en defensa del Papa.

Meloni, que buscaba posicionarse como puente entre Europa y Estados Unidos, quedó en el centro de la polémica tras calificar de “inaceptables” los ataques al pontífice.

El origen del conflicto se remonta a abril, cuando León XIV criticó con dureza la retórica bélica de Washington en Medio Oriente, especialmente tras los ataques contra Irán. “La amenaza de destruir toda una civilización es inaceptable”, afirmó el Papa, e instó a los ciudadanos a presionar a sus dirigentes “para trabajar por la paz”. Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Trump, quien lo calificó de “débil” y “pésimo en política exterior”, y fue aún más lejos: “No soy un gran admirador del papa”, afirmó, acusándolo además de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

Lejos de retroceder, el pontífice -el primero estadounidense y también con nacionalidad peruana- redobló su mensaje durante un viaje a África. “No le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta… no somos políticos, sino constructores de paz”, sostuvo. Su postura, coherente con sus críticas previas a las políticas migratorias de Washington, consolidó su perfil como una voz moral frente a los conflictos internacionales, aunque también profundizó la distancia con la Casa Blanca.

En paralelo, Trump amplió su ofensiva al criticar a Meloni, una de sus aliadas en Europa. “Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró, y llegó a insinuar que Italia no estaba aportando lo suficiente a la OTAN, deslizando la posibilidad de retirar tropas estadounidenses del país. Estas declaraciones generaron inquietud en Roma y sumaron presión al contexto de la visita de Rubio.

El papa León XIV recibirá al jefe de la diplomacia de EE UU / AP

El encuentro entre Rubio y León XIV no será el primero: ya se vieron el 19 de mayo de 2025, junto al vicepresidente JD Vance, apenas iniciado el pontificado. Sin embargo, esta vez el contexto es más tenso y cargado de simbolismo. A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la elección del Papa -que celebrará el 8 de mayo con una visita al santuario de Pompeya-, la reunión adquiere un valor estratégico.

Con una guerra en Medio Oriente aún abierta y tensiones dentro de la alianza occidental, el diálogo entre Washington y el Vaticano cobra especial relevancia. La cita entre Rubio y León XIV aparece así como un intento clave de recomponer puentes, en un escenario donde la diplomacia política y la autoridad moral vuelven a cruzarse, y donde cada gesto puede marcar el tono de la relación futura.