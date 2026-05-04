Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |ENCRUCIJADA EN MEDIO ORIENTE

Irán desafía a EE UU: un “mal acuerdo” o la guerra

Propuso un plan de 14 puntos para cerrar el conflicto en 30 días. Washington evalúa la oferta, escoltará buques en Ormuz y mantiene contactos diplomáticos “positivos”

Irán desafía a EE UU: un “mal acuerdo” o la guerra

En Teherán , un enorme cartel publicitario antiestadounidense hace referencia a Donald Trump y al estrecho de Ormuz / AFP

4 de Mayo de 2026 | 00:50
Edición impresa

La tensión entre Irán y Estados Unidos escaló con un mensaje directo de los Guardianes de la Revolución: Washington debe elegir entre “una operación militar imposible o un mal acuerdo” con Teherán.

El desafío llega en un contexto de frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israeloestadounidenses contra territorio iraní y represalias en la región que dejaron miles de víctimas, sobre todo en Irán y el Líbano.

El planteo iraní se apoya en una propuesta de 14 puntos que, según su diplomacia, busca cerrar el conflicto en un plazo de 30 días. El plan -transmitido a través de Pakistán como mediador tras contactos fallidos en Islamabad- incluye exigencias clave: la retirada de fuerzas estadounidenses de zonas cercanas, el levantamiento del bloqueo a puertos iraníes, la liberación de activos congelados, el pago de indemnizaciones y el fin de las sanciones.

También contempla un mecanismo específico para el estratégico estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, donde el grupo Hezbolá se involucró tras los primeros bombardeos. “Nuestro plan se centra exclusivamente en poner fin a la guerra”, afirmó el portavoz Esmail Baqai.

ORMUZ, PUNTO NEURÁLGICO

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el punto neurálgico del conflicto. Por allí transitaba antes de la guerra cerca de una quinta parte del petróleo y gas que consume el mundo.

Su bloqueo por parte de Irán ha estrangulado el flujo energético global y disparado los precios a niveles no vistos desde 2022. En respuesta, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes, en una escalada económica que acompaña la tensión militar.

LE PUEDE INTERESAR

Ucrania ataca el corazón petrolero de Rusia

LE PUEDE INTERESAR

Rubio viaja al Vaticano para desactivar la crisis con el Papa

Sin embargo, el presidente Donald Trump reaccionó con dureza ante la propuesta iraní. “No puedo imaginar que sea aceptable”, escribió en Truth Social, al considerar que Irán “aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la Humanidad”.

“CONVERSACIONES MUY POSITIVAS”

Aun así, el propio mandatario introdujo un matiz al asegurar que existen “conversaciones muy positivas” en marcha que podrían conducir a “algo bueno para todos”, lo que sugiere que la vía diplomática sigue abierta, aunque con profundas desconfianzas.

En paralelo, Washington anunció una medida de alto impacto operativo: desde hoy lunes comenzará a escoltar buques comerciales de distintos países a través del estrecho de Ormuz. “Haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones de manera segura”, afirmó Trump al presentar el denominado “Proyecto Libertad”.

Según datos del sector marítimo, cientos de embarcaciones permanecen en la zona a la espera de condiciones seguras para retomar sus rutas.

Desde Teherán, los Guardianes de la Revolución sostienen que el margen de maniobra de Washington “se ha reducido”, apoyándose también en lo que describen como un cambio de tono de potencias como China, Rusia y algunos países europeos frente a la estrategia estadounidense. En ese escenario, el mensaje es contundente: aceptar un acuerdo bajo condiciones iraníes o enfrentar una escalada cuya viabilidad militar, advierten, sería “imposible”.

CONFLICTO EN ZONA GRIS

Mientras tanto, el conflicto permanece en una zona gris. Aunque los bombardeos cesaron, la guerra continúa en forma de presión económica, maniobras navales, amenazas cruzadas y negociaciones indirectas.

Trump incluso dejó abierta la posibilidad de retomar las hostilidades: “Si se portan mal… es una posibilidad que podría ocurrir”, advirtió.

Entre tensiones, diplomacia y poder militar, el pulso entre Washington y Teherán mantiene en vilo a la región y al mercado energético global.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La OPEP+ sube la producción, pero el bloqueo de Ormuz mantiene en jaque al petróleo
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Últimas noticias de El Mundo

Ucrania ataca el corazón petrolero de Rusia

Rubio viaja al Vaticano para desactivar la crisis con el Papa

Hantavirus en un crucero que partió de Argentina

Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
Policiales
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra
Información General
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de los personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla