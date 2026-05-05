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El Mundo |BREVES

Atropello mortal sacude el centro de la ciudad alemana de Leipzig

5 de Mayo de 2026 | 01:18
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Dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras un atropello en la ciudad alemana de Leipzig. El hecho ocurrió en la calle Grimmaische, en pleno centro peatonal. El conductor, un hombre de 33 años, fue detenido tras intentar huir. La policía investiga el caso como homicidio e intento de homicidio, mientras una veintena de personas sufrió heridas leves en la zona comercial.

 

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