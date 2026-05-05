El Xeneize fue recibido por una multitud

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Pasadas las 14 del lunes, la delegación de Boca arribó a Ecuador, donde compartió un cálido momento junto a la fanaticada azul y oro
Boca ya se encuentra en Ecuador y en la previa del duelo de esta noche ante Barcelona de Guayaquil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el plantel xeneize recibió un cálido y multitudinario recibimiento por parte de sus hinchas en tierras ecuatorianas. Como suele ocurrir en cada rincón del continente, la llegada del conjunto azul y oro volvió a transformarse en una verdadera fiesta.
La delegación encabezada por Claudio Úbeda arribó durante la tarde del lunes a Guayaquil y, apenas aterrizó, tomó rumbo hacia el hotel donde quedó concentrada de cara al compromiso copero. Pasadas las 14, el micro xeneize llegó al lugar de hospedaje y en las inmediaciones ya lo esperaba una importante cantidad de fanáticos, muchos de ellos con camisetas, banderas y hasta bengalas de humo para darle color a la bienvenida.
El recibimiento no pasó desapercibido. Cientos de hinchas se acercaron a las puertas del hotel para alentar al plantel, cantar por Boca y brindarles su apoyo a los futbolistas en la antesala de un partido importante para el futuro del equipo en el Grupo D. Con banderas argentinas, camisetas azul y oro y una fuerte presencia de simpatizantes locales, el arribo del Xeneize se vivió con clima de fiesta.
Minutos después del ingreso de la delegación, varios futbolistas decidieron salir nuevamente para tomar contacto con la gente. Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel y otros integrantes del plantel se acercaron a los hinchas, firmaron autógrafos, se sacaron fotos y compartieron unos minutos con los simpatizantes que aguardaban desde hacía horas. El gesto fue celebrado por los presentes, que aprovecharon la ocasión para llevarse un recuerdo de una jornada especial.
Luego del almuerzo y un breve descanso, el plantel dejó el hotel para trasladarse hacia el estadio de Emelec, donde cumplió con la práctica prevista por el cuerpo técnico en la antesala del cruce frente al conjunto ecuatoriano. Allí, Claudio Úbeda terminó de ajustar detalles y ultimó cuestiones tácticas pensando en un encuentro clave.
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El presidente Juan Román Riquelme acompañó al plantel en el viaje a Guayaquil
Ya de regreso al hotel, la escena volvió a repetirse. Otra vez los futbolistas se acercaron al público y compartieron un momento más distendido con los hinchas, que tiñeron el ambiente de color azul y oro, acompañado de cánticos del cancionero xeneize.
La delegación de Boca Juniors tuvo el acompañamiento del presidente de la Institución, Juan Román Riquelme, quien se mezcló entre los jugadores. En el arribó del plantel al hotel bajó entre los primeros de la fila liderada por el entrenador Claudio Úbeda, y rápidamente se dirigió hacia el lobby.
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