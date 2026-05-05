River viajará a Venezuela sin escalas

El River del Chacho con las valijas preparadas para viajar a Venezuela

Después del partido decepcionante contra Atlético Tucumán, que terminó en derrota por el torneo doméstico, River ya se enfocó en el compromiso del próximo jueves en Venezuela, ante Carabobo FC., que será clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Por eso, lo que en las últimas horas consiguió River desde la logística para afrontar el desgastante viaje a Venezuela no es para nada menor: a pesar de que todavía rige la medida que Nicolás Maduro adoptó el 12 de marzo del 2024 de prohibir que los aviones argentinos atraviesen el espacio aéreo de ese país, el vuelo será directo. Y sin escalas.

Es que la dirigencia del Millonario logró que el chárter que trasladará a la delegación rumbo a Valencia (ciudad donde queda Carabobo) sea de bandera chilena, algo que soluciona el problema de las restricciones diplomáticas que actualmente existen entre ambas naciones: el vuelo será de la compañía Latam, es decir, saldrá del aeropuerto de Ezeiza y contará con bastante espacio como para que los integrantes de la delegación puedan descansar cómodamente. El vuelo durará 15 horas y la delegación de River aterrizará en Venezuela a las 22 (21 de nuestro país).

La salida de la delegación MIllonaria está prevista para mañana después del almuerzo; mientras que el viaje de regreso se producirá inmediatamente después del partido por la Copa Sudamericana, para llegar a nuestro país el viernes cerca de las 9.

Para el cuerpo técnico que lidera Eduardo Coudet es una noticia muy buena, en medio del desgaste y dela marónica cantidad de partidos que tiene por delante.

DRIUSSI Y VERA SE SUMARON A LAS PRÁCTICAS

En medio de un clima tenso por la derrota ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, River encontró un motivo para ilusionarse.

Muy crítico con el rendimiento en cancha, Eduardo Coudet destacó que la semana de entrenamiento comenzó con una buena noticia: el plantel volvió a contar con dos piezas importantes de cara a este tramo definitorio de la temporada.

Driussi y Vera se sumaron a las prácticas y podrían volver para los cruces de Playoff

“Vamos a recuperar a toda la gente. Tenemos dificultades, sin dudas. Sufrimos las dos bajas y nos ha costado reemplazar a dos jugadores de mucha experiencia”, expresó el Chacho. Y continuó: “La semana de trabajo comienza con Sebastián Driussi y Fausto Vera dentro del grupo, entrenando a la par y confiados de que puedan llegar a los partidos de los Playoffs”.

El volante fue uno de los refuerzos más utilizados antes de su lesión. Jugó más de mil minutos en 12 partidos hasta sufrir un esguince de rodilla ante Carabobo. Desde entonces, el DT probó distintas alternativas en ese puesto, desde Giuliano Galoppo hasta Juan Cruz Meza, aunque ninguno logró consolidarse junto a Aníbal Moreno.