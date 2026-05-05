Boca va por un triunfo ante Barcelona en Ecuador que lo acerque a los Octavos: hora, formaciones y cómo ver online

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El conjunto de Claudio Úbeda visita a Barcelona, en Guayaquil, con el objetivo de ganar y quedar bien parado para pasar de fase. Habría un solo cambio, buscando reponerse de la derrota en Brasil
En la noche ecuatoriana, por la fecha 4 del grupo D de la Copa Libertadores, chocarán Barcelona de Guayaquil y Boca, en un encuentro que tendrá a ambos conjuntos con el objetivo de sumar de a tres, pero que lo tiene con más urgencias al Ídolo de Ecuador, ya que se encuentra en el fondo de la tabla con cero unidades y para mantener viva la llama de la esperanza de clasificar a octavos de final o al menos meterse tercero para poder pasar a Sudamericana, deberá ganar.
Los dirigidos por el venezolano César Farías, vienen de empatar 1-1 ante Manta FC como local, en donde el DT puso un equipo alternativo pensando en el trascendental choque ante el conjunto de la Ribera, que una vez culminado el encuentro se retiró siendo reprobado por sus hinchas que no le perdonan al cuerpo técnico y a los futbolistas, la floja campaña en ambos frentes. Hoy por hoy , la escuadra amarilla está tercera a ocho puntos del líder Independiente del Valle.
Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Hora: 21:00hs.
TV: Disney+ Premium
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Estadio: Banco Pichincha
La previa:
Para el enfrentamiento con el Xeneize, tomando como referencia los once que cayeron ante Universidad Católica la fecha pasada, Farías repetiría equipo y esquema para buscar la primera victoria en Copa Libertadores para seguir con la ilusión y acallar las críticas de los hinchas barcelonistas que no están conformes con la gestión del ex DT de la Selección de Bolivia y Venezuela.
Por el lado de Boca, pese a la última derrota por Copa Libertadores ante Cruzeiro, la situación no es tan compleja, pero ganar lo dejaría muy bien parado de cara al futuro, ya que los dos últimos partidos del grupo, ante Cruzeiro y ante Universidad Católica, lo tendrán siendo local en la Bombonera ante sus dos rivales directos en la zona, que se enfrentarán entre si el miércoles a las 23:00 hs.
Por el Torneo Apertura 2026, Boca viene de vencer 2-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y así quedar como segundo en la zona A, lo que significa que en octavos de final se topará como local con Huracán, partido que se disputará el sábado en horario a confirmar.
Boca llega con la necesidad de sumar de a tres, después de la caída ante Cruzeiro, en Brasil
Retornando al ámbito continental, al Xeneize incluso le sirve también un empate, teniendo en cuenta este panorama que lo tendrá jugando dos partidos cruciales ante los chilenos y los brasileños en su casa y ante su gente.
Respecto a la formación para visitar el estadio Monumental de Guayaquil, Claudio Úbeda no tocaría demasiados nombres en la formación que cayó la semana pasada en el estadio Mineirao ante Cruzeiro, ya que a excepción de Brey y Milton Giménez, los demás futbolistas descansaron en la excursión del fin de semana a Santiago del Estero.
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