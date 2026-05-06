Actividades: almuerzo para jubilados, vóley, talleres

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ALMUERZO PARA JUBILADOS

El próximo sábado 9 de mayo, el Club Villa Vieyra será sede de un almuerzo y baile organizado por el centro de jubilados de Villa Elvira. La reunión comenzará a las 12 en la sede de calle 77 entre 1 y 115, y contará con la presentación musical de Marcelo Gabriel. Los interesados en participar deberán realizar sus reservas a los números 221-494-8808 o 221-601-3008, teniendo en cuenta que habrá servicio de buffet y rifas, y se solicita a los asistentes concurrir con su propia vajilla.

VÓLEY EN TRICOLORES

El Club Tricolores ofrece vóley para todas las edades los lunes y miércoles de 18 a 21, en su polideportivo de 648 y 1. La actividad tiene un arancel de $30.000.

TALLERES Y YOGA EN RECONQUISTA

En el Club Reconquista (40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. La cuota social es de $10.000 y las actividades oscilan entre $25.000 y $30.000. Informes: (221) 316-3716.

TAEKWONDO EN CAPITAL CHICA

El Club Capital Chica de Los Hornos (66, 156 y 157) ofrece clases de taekwondo, martes y jueves: infantiles de 18.30 a 19.30 y juveniles y adultos de 19.30 a 20.30. El arancel mensual es de $19.700, con tarifa diferencial para alumnos del colegio ($13.000). Cuota social: alumnos del colegio $6.000; menores $7.000; adultos $9.000 y grupo familiar $15.000. Informes: 450-3528.