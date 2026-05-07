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Filosas declaraciones de Luis Ventura tras conocerse que América levantó A la tarde

Filosas declaraciones de Luis Ventura tras conocerse que América levantó A la tarde
7 de Mayo de 2026 | 07:55

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Luego de cinco temporadas consecutivas, Karina Mazzocco dio a conocer que el programa no seguirá al aire. Ante este sorpresivo cuadro de situación, Luis Ventura se despidió con un fuerte mensaje.

A la tarde llega a su fin. Los rumores comenzaron un buen tiempo, pero el ciclo Karina Mazzocco siempre se las arregló para dar un golpe de timón y acomodarse en lo que es el rating.

Sin embargo, en su quinta temporada, la conductora informó que a fin de mes lo levantan del aire. Este año buscaron un nuevo rumbo, con historias de vida de gente que no es del medio, pero no convenció.  

Entonces, quien se refirió al tema fue uno de sus panelistas, Luis Ventura. Ante la consulta de Mazzocco, mencionó: “Si no entendemos que esto es un negocio, no entendemos nada.  Esto es prueba y error. Lo que para muchos es pérdida, para otros es ganancia”.

“Se de algunos regocijos externos, de gente que viene celebrando lo que vienen anunciando hace dos años por presiones, por operaciones, por un montón de cosas”, subrayó Ventura. 

Satisfecho por el proceso más allá del final, cerró: “Este programa, le guste a quien le guste, marcaba agenda. Este programa llenaba de títulos la jornada sino que llenaba los programas del día siguiente. Entonces, desde ahí me siento respetado”.

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Por último, se supo que, más allá del cierre, ninguno de los que integraba el programa se quedará sin trabajo, ya que serán reubicados en otros ciclos.

En cuanto al horario, será tomado por Tartu y Sabrina Rojas, que regresan con Pasó en América.

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