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Gala caliente en Gran Hermano: placa secreta y voto negativo, quiénes quedaron nominados 

Gala caliente en Gran Hermano: placa secreta y voto negativo, quiénes quedaron nominados 
7 de Mayo de 2026 | 07:27

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La gala de nominación de Gran Hermano dejó una placa picante. En una semana marcada por el voto negativo y el misterio, seis jugadores quedaron nominados, aunque dentro de la casa nadie sabe quiénes son.

Así, los participantes votaron y terminaron exponiendo alianzas rotas, estrategias cruzadas y nuevas rivalidades.

Los nominados de esta semana son Danelik, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana, Zunino y Daniela.

Aquí, la placa debía tener al menos seis participantes y finalmente quedó conformada luego de una noche muy cargada.

Por su parte, Danelik fue la más votada con 11 votos, seguida por Emanuel con 9. Más atrás quedaron Cinzia con 6, Luana con 5, Zunino con 4 y Daniela con 3.

Pero, la gran diferencia de esta semana está en la dinámica que anunció Santiago del Moro antes de la gala. "Se trata de una placa negativa desde el inicio", explicó el conductor sobre el nuevo sistema. De esta manera, el público votará para eliminar desde el comienzo y no para salvar jugadores, como ocurrió en otras oportunidades.

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Además, los participantes no tendrán acceso a ninguna información sobre el resultado de la nominación.

Entonces, esta decisión de la producción cambia por completo la estrategia dentro de la casa y obliga a todos a moverse entre sospechas e incertidumbre.

Se trata de una placa negativa desde el inicio y oculta para los jugadores. Alí, en la próxima emisión de Gran Hermano, Santiago del Moro bajará a dos jugadores nominados de la placa, pero también anunciará falsos salvados.

La tensión también creció porque varios grupos comenzaron a romperse durante la votación. Hubo pases de factura, votos inesperados y decisiones que dejaron en evidencia que algunas alianzas ya no existen dentro del reality.

La gala mostró una convivencia mucho más fragmentada que semanas atrás.

Finalmente, otro de los puntos importantes llegará durante la emisión del jueves. Lo cierto es que, Santiago del Moro entrará nuevamente a la casa para bajar a dos jugadores de placa, aunque lo hará con una modalidad especial.

Asimismo, anunciará falsos salvados para evitar que los participantes descubran cómo quedó realmente la nominación.

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