Ya están las fechas de pago de las jubilaciones

ANSES informó el calendario de pagos de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el esquema es el siguiente: DNI terminados en 0, 11 de mayo; en 1, 12 de mayo; en 2, 13 de mayo; en 3, 14 de mayo; terminados en 4, 15 de mayo; en 5, 18 de mayo; en 6, 19 de mayo; en 7, 20 de mayo; en 8 y 9, 21 de mayo.

Las jubilaciones y pensiones que superen el mínimo, se pagarán: DNI terminados en 0 y 1, 22 de mayo; en 2 y 3, 26 de mayo; en 4 y 5, 27 de mayo; en 6 y 7, 28 de mayo; y terminados en 8 y 9, 29 de mayo.

La Asignación Universal por Hijo, Familiar por Hijo y por Embarazo seguirán este orden: DNI terminados en 0, 11 de mayo; en 1, 12 de mayo; en 2, 13 de mayo; en 3, 14 de mayo; en 4, 15 de mayo; en 5, 18 de mayo; en 6, 19 de mayo; en 7, 20 de mayo; en 8, 21 de mayo; y en 9, 22 de mayo.

Las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1 se pagarán el 11 de mayo; en 2 y 3, 12 de mayo; en 4 y 5, 13 de mayo; en 6 y 7, 14 de mayo; y en 8 y 9, 15 de mayo.

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1, 22 de mayo; en 2 y 3, 26 de mayo; en 4 y 5, 27 de mayo; en 6 y 7, 28 de mayo; y en 8 y 9, 29 de mayo.

Maternidad y Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de DNI desde mediados de mayo hasta el 10 de junio.