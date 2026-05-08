Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud

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Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral”, según se informó oficialmente a través de un parte médico difundido por las autoridades sanitarias.
De acuerdo al comunicado firmado por el director general del centro de salud, el doctor Roberto Martínez, la operación se realizó “de modo programado” y el dirigente se encuentra cursando el postoperatorio inmediato “con buena evolución”, aunque permanecerá internado para controles y seguimiento médico.
El cistoadenoma parotídeo bilateral es un tipo de tumor benigno que se desarrolla en las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, delante de las orejas. Este tipo de afección suele requerir intervención quirúrgica para evitar complicaciones y realizar un adecuado control clínico.
La noticia generó repercusión política debido al rol central que ocupa el diputado nacional dentro del peronismo y de Partido Justicialista bonaerense. Hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner es actualmente uno de los principales referentes de La Cámpora y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.
Si bien desde el entorno del dirigente evitaron brindar mayores detalles sobre la intervención, remarcaron que se trató de una cirugía programada y que la evolución es favorable.
El parte médico difundido este viernes pasado el mediodía llevó tranquilidad respecto al estado de salud del legislador nacional, quien permanecerá internado durante las próximas horas bajo observación médica.
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