Fuerte caída de Mercado Libre en Wall Street

Las acciones de Mercado Libre protagonizaron una de las mayores bajas entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street. El ADR de la compañía perdió 12,7% en una jornada marcada por números negativos para gran parte de las empresas nacionales.

Detrás de Mercado Libre se ubicaron las caídas de Supervielle (-6,9%), Irsa (-5,2%) y Edenor (-4,3%). Solo Tenaris y Ternium lograron cerrar en terreno positivo, con subas superiores al 1%.

El retroceso se produjo apenas dos días después del fuerte salto que habían mostrado las acciones argentinas tras la mejora en la calificación de la deuda soberana argentina por parte de Fitch, que elevó la nota del país de CCC a B-. Esa decisión había impulsado expectativas sobre una mayor llegada de inversiones internacionales.

Menor rentabilidad

El balance trimestral de Mercado Libre mostró un crecimiento histórico en facturación. La empresa informó ingresos por unos 8.850 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que representó un incremento interanual del 49%, el más alto en casi cuatro años.

Sin embargo, la ganancia neta cayó 15,7% respecto al mismo período del año anterior y se ubicó en 417 millones de dólares. Además, el beneficio por acción fue inferior a lo esperado por el mercado, mientras que el margen operativo retrocedió del 12,9% al 6,9%.

La reacción negativa de los inversores estuvo vinculada principalmente a esa pérdida de rentabilidad, en un contexto donde la compañía viene aumentando fuerte sus inversiones para sostener el crecimiento y competir con gigantes globales como Amazon, Temu y Shein.

Desde la empresa explicaron que la estrategia actual apunta a priorizar expansión y flujo de caja futuro antes que ganancias inmediatas.

Gran parte de la presión sobre los márgenes estuvo relacionada con el incremento del gasto en logística y envíos gratuitos, especialmente en Brasil, uno de los mercados más importantes para la firma.

A eso se suma la fuerte expansión del negocio crediticio de Mercado Pago, cuya cartera creció 87% interanual. Ese avance obliga a realizar mayores previsiones por posibles incobrabilidades, algo que también impacta en los resultados financieros.

Qué dicen los analistas

Un informe de IOL señaló que Mercado Libre continúa creciendo “a tasas de startup” pese a tener casi tres décadas de historia, aunque advirtió que el mercado empieza a mostrar señales de cansancio frente a la volatilidad de los márgenes de ganancia.

Según el análisis, los inversores ahora buscan certezas sobre si las inversiones en crédito, logística y envíos gratuitos podrán transformarse más adelante en una mejora sostenida de la rentabilidad.

En ese contexto, el documento sostiene que la acción podría seguir bajo presión en el corto plazo hasta que la empresa logre demostrar que su agresiva estrategia de expansión puede traducirse en mayores beneficios.

En medio de la fuerte caída bursátil, el reconocido inversor Michael Burry —famoso por anticipar la crisis hipotecaria de 2008 y retratado en la película The Big Short— reveló que abrió una nueva posición en acciones de Mercado Libre.

El financista también informó que amplió sus inversiones en compañías asiáticas como Tencent Holdings y Meituan.

Wall Street cerró en alza pese a las tensiones internacionales

Mientras las acciones argentinas operaban con mayoría de bajas, la Bolsa de Nueva York tuvo una jornada positiva. El Nasdaq avanzó 1,71% y el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos.

Los mercados estadounidenses lograron sostener las subas pese a la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán y a la caída de la confianza de los consumidores norteamericanos, afectada por el aumento del costo de vida y la suba en los precios de los combustibles.