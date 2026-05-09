Ovnis, secretos, misterio...: qué dicen los nuevos expedientes que dio a conocer el Pentágono

El misterio de los ovnis volvió a explotar a escala mundial. El Pentágono anunció la desclasificación de una gigantesca colección de documentos secretos vinculados a fenómenos anómalos no identificados —los llamados UAP, por sus siglas en inglés— y el impacto fue inmediato.

La publicación incluye más de 160 archivos provenientes del Departamento de Defensa, el FBI, la NASA, el Departamento de Estado y organismos de inteligencia. Algunos de esos documentos estuvieron ocultos durante más de 70 años y ahora quedaron disponibles para el público en un nuevo portal oficial que parece sacado de una película de conspiraciones: imágenes militares en blanco y negro, textos escritos con tipografía de máquina de escribir y fotografías de objetos extraños suspendidos en el cielo.

La decisión fue impulsada por Donald Trump, quien desde febrero venía anticipando la apertura de estos expedientes reservados y había prometido “máxima transparencia” sobre uno de los temas que más fascinación genera en Estados Unidos.

“¿Qué diablos está pasando?”

Lejos de mostrarse prudente, Trump volvió a echar combustible al misterio. Apenas se conoció la desclasificación, el presidente lanzó un mensaje explosivo en redes sociales y aseguró que, después de décadas de silencio, “la gente podrá decidir por sí misma qué diablos está pasando”.

Sus palabras reavivaron las teorías conspirativas que desde hace décadas rodean al Área 51, a los supuestos encubrimientos militares y a las denuncias de ex agentes que aseguran que el Gobierno norteamericano ocultó información sensible sobre objetos voladores no identificados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también defendió la publicación y afirmó que estos archivos “alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y que era hora de que los ciudadanos pudieran analizarlos por cuenta propia.

Luces extrañas y objetos que desaparecen de golpe

Entre los documentos aparecen relatos verdaderamente desconcertantes. Uno de los casos que más repercusión generó fue el testimonio de un piloto de drones entrevistado por el FBI en septiembre de 2023.

Según el informe, el hombre observó un “objeto lineal” con una luminosidad tan intensa que podía distinguir bandas y franjas dentro de la propia luz. El fenómeno permaneció visible apenas entre cinco y diez segundos antes de apagarse por completo y desaparecer en el aire sin dejar ningún tipo de rastro.

El episodio quedó registrado oficialmente como un fenómeno sin explicación concluyente.

El informe del “Ojo de Sauron”

Otro de los archivos más impactantes describe el relato de varios agentes federales que, en distintos momentos y sin conexión entre sí, afirmaron haber visto una enorme órbita naranja brillante que emitía pequeños círculos rojos a su alrededor.

El documento incluye dibujos realizados por los testigos y una descripción que llamó particularmente la atención: el fenómeno era “similar al Ojo de Sauron”, el temible símbolo de “El Señor de los Anillos”, aunque sin pupila.

Lo más llamativo es que investigadores de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono consideraron este caso como uno de los informes “más convincentes” dentro del material analizado hasta ahora.

Fotografías de la NASA

Los archivos también contienen material histórico de la NASA. Entre ellos aparece una fotografía tomada durante la misión Apolo 17, en 1972, donde pueden verse tres puntos luminosos formando un triángulo perfecto en el espacio.

El Pentágono aclaró que “no existe consenso” sobre la naturaleza de esa anomalía, aunque un análisis preliminar sugirió que podría tratarse de un objeto físico real y no de un simple defecto fotográfico.

La imagen volvió a alimentar las teorías sobre posibles fenómenos inexplicables detectados durante las históricas misiones espaciales estadounidenses.

Décadas de sospechas, platillos voladores y documentos ultrasecretos

Los expedientes publicados muestran que la preocupación del Gobierno estadounidense por los ovnis no es nueva. Uno de los informes más antiguos data de 1947 y habla directamente de “discos voladores”.

Otro documento de la Fuerza Aérea, clasificado en su momento como “máximo secreto”, revela que ya en 1948 las autoridades militares seguían con enorme preocupación los constantes reportes de aeronaves desconocidas.

“Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, señala uno de los archivos desclasificados.

El detalle dejó en evidencia que, incluso en plena Guerra Fría, el fenómeno ya era considerado un asunto de seguridad nacional.

“No hay pruebas de extraterrestres”

Pese a la conmoción mundial que provocó la publicación de los documentos, el Pentágono mantiene oficialmente una postura cautelosa.

El informe elaborado en 2024 sostiene que no existe evidencia de tecnología alienígena ni pruebas de vida extraterrestre. Además, remarca que muchos de los avistamientos terminaron siendo globos meteorológicos, satélites, aviones espía o sistemas militares avanzados mal interpretados.

Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que todavía existen numerosos episodios imposibles de explicar. Y esa admisión parcial volvió a alimentar un misterio que nunca desapareció del todo.