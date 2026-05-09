Ovnis, secretos, misterio...: qué dicen los nuevos expedientes que dio a conocer el Pentágono

Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Afiliados del IOMA denuncian la caída de cobertura de insumos y medicamentos
Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido
ARCA acusa a Tapia y a Toviggino de evasión y asociación ilícita
Por la ciclogénesis, se extiende este sábado el alerta por fuertes vientos en La Plata y baja la sensación térmica
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros, ráfagas de viento y fuertes lluvias
Música, teatro, cine y más en la cartelera cultural de este sábado en La Plata
Le dieron el alta a Máximo Kirchner tras la operación en el Hospital Italiano de La Plata
Ganá el álbum y figuritas del Mundial: escaneá el QR y participá del concurso de EL DIA auspiciado por Rapicuotas
Bullrich subió a Karina al ring antes de tiempo por el "caso Adorni"
Impactante choque en barrio Aeropuerto: un auto se incrustó dentro de una farmacia y de milagro no hubo heridos
Milei no quiere "tirar a Adorni por la ventana" y se puso el traje de escudero ante el "fuego amigo"
VIDEO.- Aparecieron nuevos videos de la pelea en Psicología de la UNLP: estudiantes denuncian amenazas y agresiones
El gobierno de EEUU reportó que atacó y hundió otra "narcolancha" en el Pacífico
La trama secreta de las SIRA: coimas y un circuito paralelo para acceder al dólar oficial
Artistas, psicólogos, cardiólogos y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO.- Los importados ganan la calle: cuando “lo de afuera” arrasa con lo local
Sábado crítico para el tránsito en La Plata: una tríada de choques en apenas un par de horas
Cayó una dupla acusada de varios robos en comercios de La Plata: iban en un Uber y tenían una réplica de pistola
VIDEO. Increíble robo en La Plata: usó un cochecito de bebé para llevarse caños de bronce
Dramático incendio en una casa de La Plata: trabajaron bomberos de dos cuarteles
La agenda deportiva del sábado con fútbol, básquet, rugby y más: horarios y TV
Detuvieron a dos delincuentes dentro de un jardín de infantes en Berisso
FOTOS | Con procesión, música y cientos de fieles, celebraron a la Virgen de Luján en La Plata
Escala la disputa en el PJ por el control de comisiones en el Senado
Ovnis, secretos, misterio...: qué dicen los nuevos expedientes que dio a conocer el Pentágono
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Publicaron más de 160 documentos sobre fenómenos anómalos no identificados. Hay relatos de pilotos, agentes federales y astronautas, que alimentan nuevas teorías
El misterio de los ovnis volvió a explotar a escala mundial. El Pentágono anunció la desclasificación de una gigantesca colección de documentos secretos vinculados a fenómenos anómalos no identificados —los llamados UAP, por sus siglas en inglés— y el impacto fue inmediato.
La publicación incluye más de 160 archivos provenientes del Departamento de Defensa, el FBI, la NASA, el Departamento de Estado y organismos de inteligencia. Algunos de esos documentos estuvieron ocultos durante más de 70 años y ahora quedaron disponibles para el público en un nuevo portal oficial que parece sacado de una película de conspiraciones: imágenes militares en blanco y negro, textos escritos con tipografía de máquina de escribir y fotografías de objetos extraños suspendidos en el cielo.
La decisión fue impulsada por Donald Trump, quien desde febrero venía anticipando la apertura de estos expedientes reservados y había prometido “máxima transparencia” sobre uno de los temas que más fascinación genera en Estados Unidos.
Lejos de mostrarse prudente, Trump volvió a echar combustible al misterio. Apenas se conoció la desclasificación, el presidente lanzó un mensaje explosivo en redes sociales y aseguró que, después de décadas de silencio, “la gente podrá decidir por sí misma qué diablos está pasando”.
Sus palabras reavivaron las teorías conspirativas que desde hace décadas rodean al Área 51, a los supuestos encubrimientos militares y a las denuncias de ex agentes que aseguran que el Gobierno norteamericano ocultó información sensible sobre objetos voladores no identificados.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también defendió la publicación y afirmó que estos archivos “alimentaron durante mucho tiempo especulaciones justificadas” y que era hora de que los ciudadanos pudieran analizarlos por cuenta propia.
LE PUEDE INTERESAR
Starmer contra las cuerdas, tras sufrir una durísima derrota electoral
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte caída de Mercado Libre en Wall Street
Entre los documentos aparecen relatos verdaderamente desconcertantes. Uno de los casos que más repercusión generó fue el testimonio de un piloto de drones entrevistado por el FBI en septiembre de 2023.
Según el informe, el hombre observó un “objeto lineal” con una luminosidad tan intensa que podía distinguir bandas y franjas dentro de la propia luz. El fenómeno permaneció visible apenas entre cinco y diez segundos antes de apagarse por completo y desaparecer en el aire sin dejar ningún tipo de rastro.
El episodio quedó registrado oficialmente como un fenómeno sin explicación concluyente.
Otro de los archivos más impactantes describe el relato de varios agentes federales que, en distintos momentos y sin conexión entre sí, afirmaron haber visto una enorme órbita naranja brillante que emitía pequeños círculos rojos a su alrededor.
El documento incluye dibujos realizados por los testigos y una descripción que llamó particularmente la atención: el fenómeno era “similar al Ojo de Sauron”, el temible símbolo de “El Señor de los Anillos”, aunque sin pupila.
Lo más llamativo es que investigadores de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono consideraron este caso como uno de los informes “más convincentes” dentro del material analizado hasta ahora.
Los archivos también contienen material histórico de la NASA. Entre ellos aparece una fotografía tomada durante la misión Apolo 17, en 1972, donde pueden verse tres puntos luminosos formando un triángulo perfecto en el espacio.
El Pentágono aclaró que “no existe consenso” sobre la naturaleza de esa anomalía, aunque un análisis preliminar sugirió que podría tratarse de un objeto físico real y no de un simple defecto fotográfico.
La imagen volvió a alimentar las teorías sobre posibles fenómenos inexplicables detectados durante las históricas misiones espaciales estadounidenses.
Décadas de sospechas, platillos voladores y documentos ultrasecretos
Los expedientes publicados muestran que la preocupación del Gobierno estadounidense por los ovnis no es nueva. Uno de los informes más antiguos data de 1947 y habla directamente de “discos voladores”.
Otro documento de la Fuerza Aérea, clasificado en su momento como “máximo secreto”, revela que ya en 1948 las autoridades militares seguían con enorme preocupación los constantes reportes de aeronaves desconocidas.
“Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores”, señala uno de los archivos desclasificados.
El detalle dejó en evidencia que, incluso en plena Guerra Fría, el fenómeno ya era considerado un asunto de seguridad nacional.
Pese a la conmoción mundial que provocó la publicación de los documentos, el Pentágono mantiene oficialmente una postura cautelosa.
El informe elaborado en 2024 sostiene que no existe evidencia de tecnología alienígena ni pruebas de vida extraterrestre. Además, remarca que muchos de los avistamientos terminaron siendo globos meteorológicos, satélites, aviones espía o sistemas militares avanzados mal interpretados.
Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que todavía existen numerosos episodios imposibles de explicar. Y esa admisión parcial volvió a alimentar un misterio que nunca desapareció del todo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí