Trump anunció la desclasificación de más de 150 documentos secretos sobre ovnis: “¡Diviértanse y disfruten!”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la desclasificación de 162 documentos secretos vinculados a ovnis (objetos voladores no identificados) y que incluyen una serie de fotos, videos y testimonios de agentes federales.

“En un esfuerzo por lograr una transparencia completa y máxima, fue un honor para mí dirigir a mi administración para identificar y proporcionar archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, reveló el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

La documentación disponible suma 162 archivos que incluyen cables del Departamento de Estado, informes del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales. La liberación de los archivos sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés) apunta a dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con objetos voladores no identificados.

PRESIDENTIAL UNSEALING FOR UAP ENCOUNTERS.



Per President Trump's directive, the @DeptofWar has declassified & released unresolved UAP records. This is an unprecedented level of transparency, no other admin has gone this far.



Files now live on https://t.co/kWE5tvdY9H —… pic.twitter.com/2WDKbBj2gE — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2026

Uno de los documentos más impactantes del catálogo contiene la transcripción de una conversación entre astronautas del Apolo 17 durante su misión espacial en 1972. Allí, describieron la presencia de extraños fragmentos luminosos alrededor de la nave. Si bien el Pentágono señaló que no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía, un análisis preliminar indicó que podría tratarse de un objeto físico.

“Ahora la gente puede decidir por sí misma qué demonios está pasando. ¡Diviértanse y disfruten!”, celebró Trump.

El Gobierno estadounidense informó además que el material continuará ampliándose de manera progresiva y que se publicarán nuevos archivos en los próximos meses. El catálogo completo puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos dedicado a fenómenos UAP.