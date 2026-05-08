Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

El Mundo

Trump anunció la desclasificación de más de 150 documentos secretos sobre ovnis: “¡Diviértanse y disfruten!”

Trump anunció la desclasificación de más de 150 documentos secretos sobre ovnis: “¡Diviértanse y disfruten!”
8 de Mayo de 2026 | 16:46

Escuchar esta nota

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la desclasificación de 162 documentos secretos vinculados a ovnis (objetos voladores no identificados) y que incluyen una serie de fotos, videos y testimonios de agentes federales.

“En un esfuerzo por lograr una transparencia completa y máxima, fue un honor para mí dirigir a mi administración para identificar y proporcionar archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, reveló el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

La documentación disponible suma 162 archivos que incluyen cables del Departamento de Estado, informes del FBI y transcripciones de la NASA sobre vuelos espaciales. La liberación de los archivos sobre los llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP por sus siglas en inglés) apunta a dar transparencia a décadas de especulaciones y teorías sobre encuentros con objetos voladores no identificados.

Uno de los documentos más impactantes del catálogo contiene la transcripción de una conversación entre astronautas del Apolo 17 durante su misión espacial en 1972. Allí, describieron la presencia de extraños fragmentos luminosos alrededor de la nave. Si bien el Pentágono señaló que no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía, un análisis preliminar indicó que podría tratarse de un objeto físico.

“Ahora la gente puede decidir por sí misma qué demonios está pasando. ¡Diviértanse y disfruten!”, celebró Trump.

El Gobierno estadounidense informó además que el material continuará ampliándose de manera progresiva y que se publicarán nuevos archivos en los próximos meses. El catálogo completo puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos dedicado a fenómenos UAP.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estados Unidos desclasificará archivos sobre ovnis y extraterrestres por orden de Donald Trump
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

VIDEO.- Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud
Últimas noticias de El Mundo

Caen los partidos tradicionales y avanzan los populismos de derecha en Reino Unido

Trump dice que alto al fuego con Irán sigue pese al ataque contra tres buques de EEUU

Un foco en Argentina reveló cómo se propaga el hantavirus

Trump y Lula apuestan a una relación pragmática
Deportes
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
El drama de un grupo de hinchas de Estudiantes: volvían de Perú y quedaron varados en Bolivia
Según casas de apuestas, hay un 12% de chances que el campeón del Apertura sea Estudiantes o Gimnasia
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?
DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes
Policiales
Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
Otra jornada con varios accidentes en La Plata
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12
Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y dos empleados detenidos
Información General
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla