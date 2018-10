“Siempre juego con confianza”

Al atacante venezolano parece no pesarle la presión y está apareciendo en los momentos importantes para que Gimnasia se ilusione

A Jan Carlos Hurtado le sienta bien la Copa Argentina: en los octavos de final marcó sobre el final el gol de la victoria ante Boca y, el último sábado, empató el duelo frente a Central Córdoba cuando también faltaban pocos minutos para que termine el encuentro. Ahora el venezolano, que lucha por ganarse un lugar entre los once titulares, se ilusiona con poder vestirse de héroe nuevamente en las semifinales contra River.

Antes de que el plantel tripero regrese a nuestra ciudad, Hurtado habló en Rafaela con este medio y contó sus sensaciones tras la victoria por penales ante el conjunto santiagueño. También aseguró que juega con mucha confianza y contó que antes de los partidos le gusta escuchar salsa.

“Este no fue el mejor partido de nosotros, pero por suerte pudimos sacarlo adelante y marqué ese gol sobre el final para empatarlo y después ganarlo en los penales”, comenzó indicando el venezolano sobre el duelo ante Central Córdoba, admitiendo que el equipo no jugó bien pero contento por haber conseguido el pase a las semifinales del certamen nacional.

En cuanto al gol que marcó a los 38 minutos de la segunda etapa, dijo: “La tira larga Rinaudo, voy en diagonal, la paro de pecho y le pego en diagonal. No entraba más, iba suavecita la pelota, pero por suerte se metió y terminamos empatando. Eso es lo que más importa, que haya sido gol”, y amplió: “Lo anticipé al arquero y tuve por suerte el olfato de goleador. Le pegué cayéndome”.

Al ser consultado por el duelo de semifinales ante River, Hurtado no quiso hablar demasiado ya que antes puso la cabeza en los encuentros que antes el Lobo debe jugar por el campeonato de la Superliga:“Primero debemos enfocarnos en la liga local y después recién poner la cabeza en el partido ante River. Es importante en el campeonato seguir sumando puntos. No venimos mal, pero tenemos que salir de los últimos puestos”, y prosiguió: “Tenemos que concentrarnos ahora en el partido ante Vélez de la próxima semana y después pensar en lo que se viene”.

LA CONFIANZA, CLAVE

Hurtado no solamente fue con confianza a la pelota que terminó en el 1-1, sino que también lo hizo en el penal que le tocó patear. Él mismo le pidió a Pedro Troglio ejecutar el tercero de la tanda y lo hizo con gran temple al palo izquierdo del arquero, quien esperaba que rematara fuerte al medio.

“Siempre juego con confianza. Obviamente mi papá y otros profesores que tuve en mi carrera me permitieron tenerme confianza. El penal lo pude patear bien y sirvió para que ganemos”, indicó el atacante albiazul, quien añadió: “El profe (por Troglio) me dio confianza para patear el penal, ahora vamos por más y espero seguir dándole alegrías al club”.

En relación a su presente en el Lobo, contó: “Creo que poco a poco voy agarrando ritmo y nivel acá en Gimnasia. También hay que ir viendo que piensa el entrenador, me está dando la confianza para que me adapte al fútbol argentino y él me verá cuando es mi tiempo para ponerme de titular y que rinda. Yo siempre estoy dispuesto a dar lo mejor”.

Por otro lado recordó todo el esfuerzo que hizo desde joven en su Venezuela natal y, por ese motivo, valora aún más el presente que está teniendo: “Todo paga en la vida. No es casualidad, es una causalidad. Una causa lo que crea y lo que genera”, mientras que después le agradeció a Dios y explicó que viene de una “familia muy creyente”.

A PURA SALSA EN LAS PREVIAS

El género musical favorito de Hurtado es la salsa, que se escucha y mucho en Venezuela. Por eso antes de cada partido de Gimnasia se pone a escuchar algunos temas y, por el momento, le está trayendo suerte, al menos en los encuentros por la Copa Argentina.

“La salsa está sirviendo la verdad, suelo escucharla antes de cada partido. Esperemos que siga trayendo suerte”, comentó entre risas luego de la victoria por penales frente a Central Córdoba en el estadio de Atlético de Rafaela.