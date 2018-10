Denuncian abusos en un jardín de infantes de Lomas de Zamora

La mamá de una nena de cuatro años denunció hoy que su hija fue abusada por dos personas dentro del Jardín de Infantes 405 de la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales y judiciales.

Según consta en la denuncia que se realizó el 17 de octubre en la comisaría de la mujer y la familia de Temperley, la mamá de la nena -identificada como Gisela Romina- relató lo que aparentemente vivió su hija en el jardín de infantes 405, ubicado en Manuela Pedraza y Soldado Britos, de la localidad de Villa Centenario.

En la presentación judicial, la mujer cuenta que su hija no quería concurrir al jardín porque "había un monstruo que le tapaba la boca para que no llore y le bajaba la bombacha y le tocaba con la mano sus partes intimas a ella como a siete nenas más y siete nenes".

Según contó la mujer, los chicos identificaron a los agresores como "Jambo y Jamba" quienes, contaron, "los encerraban en el ropero".

La mamá de la nena aseguró que los acusados serían el portero y la portera del establecimiento educativo.

"Le gustaba ir al jardín y de repente no quería saber nada. Le ponía el guardapolvo y no quería venir. Me llamó muchísimo la atención", explicó esta mañana Gisela a C5N.

Además, la mujer señaló: "Mi nena no puede ir sola al baño porque le duele, porque tiene miedo. Cambió completamente. Es otra nena".

Ante la prensa, el portero del jardín sostuvo esta mañana que "el único personal masculino del establecimiento soy yo, pero no estoy en el turno de la mañana, que es el que viene la nena, y además yo no tengo ningún apodo".

"Estuve solo un día por la mañana, en un acto. No sé porque la mamá de la nena hace esta denuncia. Puede que la nena haya sufrido algún abuso fuera del jardín. Yo estoy a disposición de la Justicia", aclaró.

Interviene en el hecho la fiscalía especializada en delitos sexuales, UFI 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Dra. Melina Larroca.