“Las amenazas son contra la educación pública”, dicen los padres del Normal 1

Protestaron por la “indiferencia” de las autoridades de Educación y Seguridad pese a las 76 intimidaciones que tuvieron

La comunidad educativa del Normal 1 salió a la calle para alzar su voz -una vez más- contra las amenazas de bomba. Pero esta vez también la alzaron, y fuerte, contra la decisión de la Justicia de imputar al director de la unidad académica, Jorge Dománico, por evacuar el colegio a pesar de las recomendaciones de las fuerzas de seguridad, y para expresar que la ola de intimidaciones “es un ataque directo a la escuela pública”.

El emblema que eligieron madres y padres para protestar fue el de una tijera gigante que dibujaron sobre cartulinas pegadas a una pizarra. A los costados, cada uno escribió una frase expresando su opinión o sentimiento.

“Esta es la primera de una serie de acciones que vamos a realizar”, aclaró a este diario la presidenta de la Asociación Cooperadora, Lidia Garrido.

Tras indicar que el Normal 1 recibió este año 76 amenazas de bomba, explicó que “la tijera significa cortala”. Y enumeró: “Cortala con las amenazas de bomba; cortala con los ataques a la educación pública; cortala con buscar culpables donde no existen; cortala con darle a las autoridades del colegio responsabilidades que no tienen; cortala con la indiferencia, porque -acotó- acá no vino nadie de Educación ni de Seguridad con una propuesta concreta para solucionar este problema que ha provocado que cientos de chicos y chicas pierdan la continuidad pedagógica”, subrayó Lidia.

“Muy extraño”

Otra madre del colegio de 51 entre 14 y 15 opinó que “es muy extraño lo que ocurrió aquí y en muchos establecimientos durante el año. Cómo se desarrollaron las amenazas, la cantidad de episodios y la falta de respuestas nos llevan a pensar en un ataque deliberado y directo a la educación pública”, enfatizó.

“Pero al menos aquí, no nos vamos a dar por vencidos. No vamos a permitir que se vacíen las aulas de la escuela pública por la inacción. El Normal 1 no se quedará quieto”, avisó la mujer.

Cabe recordar que los responsables de la investigación sobre las amenazas de bomba a las escuelas de la Región, hace un tiempo decidieron cambiar la estrategia ante las intimidaciones. En ese marco, se definió que en los establecimientos altamente afectados -como, por caso, el Normal 1- se realicen controles preventivos, es decir, previos al ingreso de los estudiantes, y que luego quede una guardia en la puerta. A ese esquema, en medios judiciales y de las fuerzas de seguridad lo denominan “blindaje de escuelas”. La idea es que, tras el exhaustivo control preventivo y la permanencia de una guardia durante el horario escolar, no haya evacuaciones por más llamados que se realicen. “El éxito de quienes amenazan es ver a los alumnos a cada rato en la calle. Si se corta con eso, se corta con las amenazas”, explicaron en su momento los expertos.

La decisión del director del Normal 1 de evacuar “de todos modos” fue la que terminó con su imputación, que ahora los padres y madres rechazan de plano.