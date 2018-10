Ignacio Mendy y Lucio Cinti, los dorados de nuestro rugby

Los platenses integrantes de Los Pumitas Sub-18, que arrasaron a sus rivales en los Juegos de la Juventud, desgranaron todo lo que les pasó para lograr la presea de oro

Por RODRIGO CHAGARAY

El Rugby desde la Olimpíada disputada en Río hace dos años, forma parte de la máxima justa deportiva a nivel global. Y nuestro país rápidamente tomó nota de eso, es que el principal impulsor dentro del COI fue ni más ni menos que Agustín Pichot, el ex capitán de Los Pumas, hoy vicepresidente de la World Rugby (el ente que regentea el deporte ovalado a nivel mundial).

Y con la confirmación de los Juegos en nuestro país, con la ciudad Buenos Aires como sede, la UAR puso manos a la obra e implementó una estructura dedicada exclusivamente a darle forma al equipo que tres años después, se terminó consagrando como campeón Olímpico. Y en ese conjunto, que sus integrantes asumen como “Hermanos de camiseta”, tomando la frase que la emblemática “Generación Dorada” del Básquet, relató en el increíble documental: “The Golden Generation”, estrenado hace solo un par de días y que fue visto por Los Pumitas en la Villa Olímpica.

Los Pumitas y La Plata Rugby

El que abrió la charla fue el crédito del club Los Tilos, Ignacio Mendy, o sencillamente Kiki, que es como le dicen todos: “Salió todo redondo, pero la fortaleza de la consagración hay que encontrarla, en la gran unión que tuvo el grupo. Eso fue clave; desde la comunión que existió en el equipo, nos convertimos en verdaderos “Hermanos de Camiseta” y verdaderas razones hay que encontrarlas ahí”. A lo que agregó: “Compartimos tres años de preparación y a la hora de jugar, no le dimos chance a ningún equipo. A partir de la defensa, que funcionó a la perfección, nuestras oportunidades de marcar tries fueron creciendo y marcamos la mayoría a partir de pelotas recuperadas en defensa”, sentenció Kiki, hijo del ex jugador de Los Pumas Cristian.

El que tomó la posta en la charla fue el jugador formado en La Plata Rugby, Lucio Cinti que expresó: “No fue casualidad lo que se logró. Tuvimos un plan de juego muy claro y trabajado hasta el mínimo detalle. Si a eso le sumás, lo que dijo Kiki en cuanto a la unidad grupal que hubo, realmente demostramos que fuimos los mejores. El equipo marcó claras diferencias con todos y pudimos manejar muy bien la presión que hubo en el ambiente”, aseguró Lucho, hijo del recordado ex jugador de la Primera Canaria Hugo.

La pelota ovalada vuelve a ser posesión de Mendy que añadió: “No podemos dejar afuera al Staff que nos dirigió porque fue tremendo el trabajo que realizaron con nosotros, porque encima al final se sumó Santiago Gómez Cora (entrenador principal de Los Pumas 7´s) que junto a su grupo, nos terminaron de aportar cosas muy útiles, que en definitiva sumaron y mucho a lo que trabajamos desde el inicio junto a Lucas Borges (Head Coach del equipo Olímpico argentino de Seven), lo que nos enseñaron de defensa y como jugar a partir de eso, fue muy útil. Por ejemplo en lo que respecta a mí, me remarcaron que entre lanzado a las jugadas de ataque y que no agarre la pelota parado, como lo venía haciendo y fue muy útil”, comentó Mendy que terminó como el máximo tryman del torneo con siete conquistas.

El cierre de la nota lo marcó el canario Cinti que dijo: “Yo en La Plata siempre jugué de tres cuartos y acá, en el Seven jugué de forward; en el line no tenía idea y la verdad, la cantidad de cosas que he aprendido, es increíble. Realmente fueron muy importantes, al principio costó incorporarlas, pero cuando pude asimilarlas a mi juego, fueron de mucha utilidad. Ahora tengo muchas ganas de jugar con La Plata estos últimos partidos que quedan en el año” comentó por último el jugador amarillo.

Y desde la inocencia de su juventud relatan en off, vivencias de campeón pero lo que más quieren ahora, es estar en sus clubes: “Ahora me muero de ganas de jugar en Los Tilos” dijo Mendy al despedirse. Algo que se dará en lo cercano, pero lo más cierto, es que en un tiempo no muy lejano, ambos jugadores estarán captados por las estructuras de la UAR para integrar sus distintos equipos y seleccionados; además el próximo Mundial M-20, se jugará en nuestro país y tanto Cinti como Mendy, son números puestos en el equipo del platense José Pellicena.