Arrestaron a un ferviente partidario de Trump acusado de enviar las cartas bomba

Sus ataques fueron considerados como “terrorismo interno” y lo podrían condenar a 48 años de prisión

NUEVA YORK

Un ferviente partidario de Donald Trump fue arrestado y acusado ayer de enviar 13 bombas a opositores del presidente de Estados Unidos, en un caso que mantuvo en vilo al país y avivó la tensión política a pocos días de cruciales elecciones legislativas.

Cesar Sayoc, de 56 años, un votante republicano registrado y con pasado criminal, nacido en Nueva York y que vivía en una camioneta llena de calcomanías a favor de Trump, fue arrestado frente a un centro comercial en Plantation, en el sur de Florida.

La camioneta fue confiscada y Sayoc, también conocido como Cesar Altieri, fue acusado de cinco delitos federales, incluido el envío de explosivos y amenazas contra un ex presidente, anunció el fiscal General Jeff Sessions.

Sus acciones, calificadas de “terrorismo interno” por todo el espectro político, podrían costarle hasta 48 años de prisión.

“Creemos que hemos atrapado al hombre correcto, pero aún hay muchas preguntas sin responder”, dijo en rueda de prensa el director del FBI, Christopher Wray.

Los investigadores dijeron que las 13 bombas fueron enviadas por correo, muchas desde un centro del Servicio Postal en Florida, y que Sayoc fue identificado por sus huellas dactilares en uno de los paquetes.

“Estos actos terroristas son despreciables y no tienen lugar en nuestro país”, dijo Trump en la Casa Blanca, elogiando a la policía por lo que llamó un “trabajo increíble”, comparable con “encontrar una aguja en un pajar”.

Más tarde, en un mitin electoral en Carolina del Norte, calificó los intentos de ataque como “actos terroristas” que deben ser castigados “con el máximo peso de la ley”.

“La violencia política nunca debe permitirse en Estados Unidos y haré todo lo que esté a mi alcance para detenerla”, dijo.

EN MEDIO DE LA CAMPAÑA

Los paquetes bomba fueron interceptados desde el lunes en medio de una tensa campaña para las legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, vistas como un referendo sobre la gestión de Trump y los republicanos, que pueden perder el control del Congreso.

Wray dijo que los artefactos, compuestos por un tubo plástico, un pequeño reloj, una batería y cableado, eran potencialmente “explosivos” y advirtió que “puede haber” más en circulación.

Los paquetes bomba, interceptados en Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y California, fueron dirigidos a 11 personas, entre ellos el ex presidente Barack Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton y el ex vicepresidente Joe Biden, además de personalidades relacionadas con los demócratas como el actor Robert De Niro o el multimillonario George Soros.

Trump rechazó tener “culpa” por el incidente, a pesar de haber sido cuestionado por su tibia respuesta y sus acusaciones a los medios de provocar “ira” en la sociedad.

“Los medios de comunicación han sido increíblemente injustos para los republicanos, los conservadores y, desde luego, para mí”, dijo el viernes.“Pero con todo lo que se dice, estamos ganando. Así que eso me gusta”.

Más temprano en Twitter, el mandatario deploró que este incidente afecte el buen desempeño electoral de los republicanos.

“A los republicanos les está yendo tan bien en la votación temprana, y en las encuestas, y ahora suceden estas cosas de ‘Bombas’ y el ímpetu se desacelera en gran medida: los informativos no hablan de política. Muy desafortunado lo que está pasando. Republicanos, ¡salgan y voten!”, escribió.

El FBI dijo que es “demasiado pronto para hablar sobre los motivos” del sospechoso. “Nos preocupa que se cometan actos de violencia por cualquier motivo”, se limitó a decir Wray.

Por su parte, De Niro, mordaz crítico de Trump, agradeció que no haya habido heridos por estos incidentes y aprovechó para urgir a los estadounidenses a votar. (EFE y AFP)

