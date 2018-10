La fiesta de los videojuegos convocó a miles de gamers argentinos

Ayer se realizó la segunda jornada de Argentina Game Show, la cumbre del entretenimiento virtual que cierra hoy

Iniciada este viernes y con un cierre programado para hoy, ayer miles de personas dijeron presente en la Argentina Game Show For Me, la gran fiesta de los videojuegos donde los fanáticos pueden disfrutar de los últimos títulos lanzados para las consolas PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Como era de esperar, en la segunda jornada de esta cumbre el principal atractivo estuvo centrado en los torneos de Fortnite Battle Royale, aunque también lograron una masiva concurrencia de asistentes los clásicos FIFA 19 y Counter Strike Go.

El público que recorre el pabellón de Costa Salguero -donde se montó la feria- es mayoritariamente adolescente, pero está mezclado con jóvenes, adultos y niños, porque en los 60 stands montados en esta cumbre hay opciones para todas las edades, gustos y fanatismos. Algunas personas sólo quieren conocer lo nuevo en videojuegos, mientras otros buscan los videogames retro y se los muestran a sus hijos como si fuesen tesoros de otra época.

Entre los anuncios más importantes, se destaca el lanzamiento de los dos títulos exclusivos que Nintendo presentó en el país y que pudieron ser probados antes de su presentaciópn formal en el mercado. El primero es Super Smash Bros Ultimate, el juego que puso a pelear a los personajes de distintas franquicias de Nintendo como Mario y Samus de Metroid. El otro y también esperado fue Pokémon Let’s Go: Pikachu y Pokémon Let’s Go Eevee, que serán lanzados el 16 de noviembre.

Como suele suceder en estas convenciones, hubo invitados internacionales de peso como Anjali Bhimani, la voz de Symmetra en el popular juego Overwatch, y una leyenda de la industria: Troy Baker, reconocido por ponerle su voz a personajes de títulos como The Last of Us, Shadow of War, Final Fantasy XIII, Batman Arkham City; y el argentino Pablo Toscano, de Ubisoft, el responsable de animar el último Assassin’s Creed Odyssey.

Por otra parte, uno de los acontecimientos más llamativos de esta edición es un Fortnite en vivo, con partidas a medida para 100 personas en simultáneo y de manera presencial, algo sin precedentes en la región y que se vio pocas veces en el mundo.