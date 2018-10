Sin Apaolaza y con hinchas de River en la tribuna visitante

Aprevide autorizó ayer la venta de 6 mil localidades para los simpatizantes del Millonario. Bronca en el público del Pincha

| Publicado en Edición Impresa

El plantel de Estudiantes se entrenó ayer en el Country de City Bell a la espera del partido del próximo sábado contra River en la cancha de Quilmes, que creció en sus expectativas luego de los dos triunfos en fila conseguidos por el equipo de Leandro Benítez.

Se espera que el once tenga al menos un cambio, porque se confirmó la lesión de Francisco Apaolaza. Desde el cuerpo médico se informó una lesión muscular grado 1 mientras que en el cuerpo técnico se informaba que era sólo una contractura.

Lo concreto es que Pancho Apaolaza no jugará y en su lugar tiene todas las fichas para ingresar Gastón Fernández, quien fue clave en los últimos partidos que le tocó jugar los tramos finales de los partidos contra Newell’s y Banfield.

De esta manera Estudiantes se perfila con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Fabián Noguera, Iván Erquiaga; Fernando Zuqui, Rodrigo Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez; Gastón Fernández y Mariano Pavone. La última vez que la Gata fue titular el técnico era Lucas Bernardi y fue ante Huracán.

HABRÁ HINCHAS DE RIVER EN LA CANCHA DE QUILMES

Se confirmó ayer que los hinchas de River podrán decir presentes en la cancha de Quilmes en su partido contra Estudiantes. Prosperó la gestión encabezada el representante albirrojo en Superliga, que había planteado el tema hace una semana.

Los millonario tendrán un total de 6 mil localidades a su disposición, tres mil generales y tres mil plateas superiores. Los valores serán de $400 y $700 respectivamente. Todas se venderán por un sistema on line.

La noticia, como era de esperar, no cayó para nada bien entre los hinchas de Estudiantes, que están reclamando desde hace rato poder ir de visitante y la respuesta fue, sistemáticamente, “no”. ¿Es Aprevide quien no permite la presencia de hinchas el Pincha en otros escenarios o es una decisión consensuada con el Club? Ya hubo visitantes contra Independiente y pude haber de Newell’s si no se suspendía. Ahora de River.

ECHENIQUE CONTRA RIVER

En el partido entre Estudiantes y River, a jugarse el sábado a las 17:45, fue designado a Fernando Echenique como árbitro principal. En esta oportunidad estará acompañado por Cristian Navarro y Eduardo Lucero.