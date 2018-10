Pinedo respaldó a Garavano: "Se ha abusado de la prisión preventiva"

El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Federico Pinedo (Pro), afirmó hoy que en la Argentina "se ha abusado de la prisión preventiva" y, así, respaldó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que se había manifestado en contra del pedido de prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según Pinedo, existen en el país "situaciones de abuso con el uso de la prisión preventiva", y es por eso que el gobierno nacional debe "proteger que no haya persecuciones políticas a través de la Justicia". "Se ha abusado de la prisión preventiva porque la Justicia tarda mucho en llegar", dijo Pinedo a Radio Nacional, y agregó que ante la lentitud de la Justicia en el país, muchas veces "los jueces meten presos a mucha gente que está en etapa de investigación y no condenada".

A raíz de declaraciones similares del ministro de Justicia, la líder de la Colalición Cïvica ARI, Elisa Carrió, oficializó esta tarde un pedido de juicio político para el funcionario, como "una decisión colectiva e irrevocable" y apuntó que hay "un sector del Gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena".

Consultado por la decisión de Carrió, Pinedo buscó bajarle el tono a las palabras de Garavano: "No debe tomarse la opinión personal o general como si fuera una presión del Ejecutivo" "Lo que dice Carrió es que alguien del Poder Ejecutivo no debería opinar sobre eso", pero que "eso no quita que las personas puedan dar sus opiniones personales", afirmó el senador.

Al mismo tiempo dijo no sentirse "en absoluto presionado por la opinión de un ministro", y le quitó importancia al reclamo de la diputada de Cambiemos: "Yo desdramatizo el comentario de Carrió acerca del pedido de juicio político del ministro Garavano".

Por último adelantó que el bloque de Cambiemos en el Senado "va a votar a favor de los desafueros" que ordenó el juez federal Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner, pero que lo hará "cuando los pedidos de desafuero estén convalidados por las Cámaras de Apelaciones".

"La ex presidenta tiene un solo pedido de desafuero que es por el tratado de entendimiento con Irán, se vence el período para tratarlo en el mes de noviembre. Cambiemos tiene tomada la decisión de pedir el tratamiento antes de que venza", cerró.