Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

Deportes

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más

Con el triunfo del sábado ante Racing, con el que se consagró campeón del Torneo Clausura, el Pincha es uno de los 44 equipos confirmados para el certamen continental, por lo que buscará su quinta conquista. Lo que hay que saber

Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
15 de Diciembre de 2025 | 10:47

Escuchar esta nota

Estudiantes es uno de los 44 equipos que ya se aseguraron su lugar en la Copa Libertadores 2026. El triunfo del sábado frente a Racing en Santiago del Estero, que le permitió levantar la copa del Torneo Clausura, lo metió nuevamente en la competencia internacional por excelencia que tiene nuestro continente, justamente en la que quedó eliminado en los cuartos de final este 2025 al caer por penales con el campeón Flamengo.

Es por eso que el Pincha ya se puso en modo Libertadores y palpita el sorteo que se llevará a cabo este jueves 18 al mediodía en Asunción (Patraguay) donde quedarán definidas las fases preliminares, y que son las que aportarán los últimos 4 que se meterán en la fase de grupos.

Para esa etapa comienzan a definirse los Bombos, donde sólo Boca tendrá el privilegio de ser el único equipo argentino cabeza de serie. En tanto que ya se sabe que Estudiantes estará en el Bombo 2 y Rosario Central, el campeón por "decreto" de la AFA y Chiqui Tapia, en el Bombo 3.

Aún queda por definirse un equipo de Brasil (Corinthians o Vasco de Gama), uno de Ecuador (Liga de Quito o Barcelona) y uno de Colombia (Junior le ganó la ida 3-0 a Deportes Tolima). Estos completarán los 28 elencos que estarán confirmados en fase de grupos. En tanto que los cuatro que lleguen de las fases previas irán al Bombo 4.

Cabe destacar que las fases previas la disputarán Argentinos, The Strongest, Blooming o Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima o A. Nacional, Independiente Medellín, Liga de Quito o Barcelona, U. Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira.

Copa Libertadores 2026: los bombos para el sorteo

BOMBO 1:
Flamengo 
Palmeiras 
Boca 
Peñarol
Nacional 
Liga de Quito o Libertad
Fluminense
Independiente del Valle 

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

BOMBO 2
Libertad o Barcelona
Estudiantes
Lanús
Cerro Porteño 
Corinthians o Universitario 
Bolívar 
Cruzeiro 
Junior 

BOMBO 3
Universitario o Vasco da Gama
U. Católica de Chile 
Independiente Santa Fe
Rosario Central 
Always Ready 
Coquimbo 
D. La Guaira 
Cusco 

BOMBO 4
Universidad Central 
Platense 
Independiente Rivadavia 
Mirassol 
Equipo fases preliminares
Equipo fases preliminares
Equipo fases preliminares
Equipo fases preliminares

Todas las fechas de la Libertadores 2026

Luego del sorteo que se llevará a cabo este jueves, quedará todo sellado en la etapa inicial por lo que ya están las fechas de arranque de la apasionante Copa Libertadores 2026. Se conoció que el martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente), mientras que la fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero. En tanto que la Fase 3, la que le importa a Estudiantes, tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Esta instancia se llevará a cabo entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.

En ese marco, con la clasificación obtenida el sábado en Santiago del Estero, al derrotar a Racing y consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes esta atento a todo lo que ocurra el jueves en el vecino país. Es por eso que hay una gran expectativa ya que el Pincha se mantendrá en 2026 en la más alta competencia continental, en donde soñará y procurará su quinta conquista.

