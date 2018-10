Otra denuncia contra Petti: “Me llevó tras bambalinas, me dio un beso y me dijo ‘esto es así’”

El relato es de Martina Soto Pose, la conductora que trabajó con el humorista hace años. “Pettinato era así porque lo dejaban”, tiró

Una nueva voz se sumó a las denuncias contra Roberto Pettinato por acoso, con un escabroso relato: la locutora y conductora Martina Soto Pose contó que el humorista, durante las grabaciones del programa “Un mundo perfecto”, se propasó.

“Empecé a trabajar en televisión con Pettinato, y ya no hace falta que diga mucho más”, aseguró Soto Pose durante una entrevista con La Nación, en referencia a su primer laburo en la pantalla: una suplencia en “Un mundo perfecto”.

Pero lo que debería haber sido una experiencia laboral grata, una posibilidad de mostrarse en el tentador mundo de la tevé, terminó en pesadilla.

“Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: ‘Bueno, esto es así’. Un horror”, relató.

Cuando un productor ejecutivo le preguntó, luego, si estaba bien, Soto Pose le contó “y se quería matar. Me pidió disculpas y me dijo que Pettinato siempre era así. Duré poco ahí”, agregó la ex notera de “CQC”.

Pero Soto Pose no está de acuerdo con la respuesta del productor hoy. “Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en ‘CQC’ y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: ‘Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé’”, relató.

“Son todas cosas que recién me di cuenta el año pasado, en el momento que te pasan no te das cuenta. Era otra época, hace siete años era todo distinto. Yo pensaba que tal vez era todo así en la tele. Estaba en el baile y le daba para adelante como un tractorcito. Cuando paré me di cuenta de que necesitaba tranquilidad”, contó Soto Pose.

El relato se encuentra en la misma línea de lo que declararon tiempo atrás varias personalidades del espectáculo que laburaron con Pettinato. Josefina Pouso, Julieta Ortega, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, también contaron sus experiencias en los camarines con un intrusivo Petti, al que nadie le ponía límites.

“Todas mis palabras (por eso hay un aparente silencio) ya están en la justicia, no en la televisión. Pero suena liviano y no lo es. Es la realidad. Nunca quise que mis palabras estuvieran en un sillón de panelistas, sino directo a la justicia”, dijo en su momento el saxofonista.