Tercer trimestre con pocas variables fuera de la recesión

Los indicadores de confianza, tanto de consumidores como de Gobierno, se ubican en el piso la gestión de Macri

Por AGUSTÍN SHEHADI

Según el Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, la medición de septiembre del Índice de confianza del consumidor (ICC) fue de 33,7 puntos, acentuando la caída que viene dándose desde principio de año; y particularmente por debajo del guarismo observado en agosto (36,25). A su vez, este índice se posiciona 1,7 puntos por debajo del promedio del tercer trimestre (35,4), y 5,3 puntos por debajo del promedio anual (39,02). Por su parte, el segundo semestre se posiciona a la baja con una caída en torno a los 5,43 puntos respecto al primer semestre del año. En lo que va del año, el índice acumula una caída en torno a 25%.

Por otro lado, a partir de la encuesta mensual sobre la situación económica personal y de la economía general, se registra un retroceso en los componentes Situación Personal (2,5pp) y en Durables e Inmuebles (6,2pp), por su parte el componente que refiere a la Situación Macroeconómica acentúa una tendencia a la alza (+1,0pp), luego del epicentro de la crisis registrada en el segundo trimestre del año.

Con nueve meses transcurridos, se observa que en 2018 el índice general se ubica 0,14 puntos por debajo de lo anotado en 2017. En tanto, haciendo foco en sus componentes, se observa un comportamiento similar al registrado en las variaciones mensuales: el subíndice de Durables e Inmuebles retrocede en 0,17, y el de Situación Personal en 0,15 puntos; por otro lado, Situación Macroeconómica registra una alza de 7,39 puntos porcentuales respecto al guarismo del año anterior.

Basándose en una encuesta de opinión pública a nivel nacional, la Escuela de Gobierno de la UTDT asigna al Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) un valor de 1,75 puntos (sobre 5) para el mes de septiembre, continuando la merma comenzada en marzo de este año. Tras esta tendencia a la baja, la medición general de septiembre registra una variación mensual de -9,8%, lo que denota una aceleración a la baja respecto al guarismo registrado en agosto (-3,5%).

En términos interanuales, el ICG de agosto presenta una caída de 38,8%, reflejando una profunda aceleración de la caída de la imagen del gobierno desde comienzos de año. Dicha aceleración viene explicada principalmente por los componentes de Eficiencia (-54,3% a/a) y Evaluación General (-53,5% a/a). Por otro lado, haciendo foco en los componentes del ICG, se observa un retroceso en todos los ítems respecto a enero-septiembre de este año, destacando la merma de 0,80 y 0,75 puntos porcentuales de los subíndices “Evaluación General” y “Capacidad”, respectivamente.

RECAUDACIÓN

Los ingresos tributarios registraron un aumento nominal de 42,4% en términos interanuales, siendo el primer guarismo desde marzo de 2017 en posicionarse por debajo de la inflación interanual (43,2%). Así, la recaudación registra una caída en términos reales de 0,6%; dato por debajo de la variación interanual contemplada en agosto (+1,1%).

Respecto al promedio del tercer trimestre, la recaudación de impuestos asociados al mercado interno registró una fuerte desaceleración de 0,6% a/a, que compara con una suba interanual de 7,5% en el segundo trimestre.

A efectos de estudiar la evolución de la masa salarial formal, resulta que los impuestos relacionados a la seguridad social registraron en agosto una caída de 13,0% interanual en términos reales, variación que denota una aceleración a la baja respecto al mes anterior (-8,2%), tendencia negativa que comenzó a destacarse desde junio.

CONSTRUCCIÓN

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) publicado por el INDEC, que muestra la evolución de la demanda de un conjunto de insumos del sector, registró en julio una suba interanual de 0,7%, guarismo que retoma el campo positivo luego de un descenso de 0,1% interanual registrado en junio.

Con datos hasta julio, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) registra un total de 419.711 puestos de trabajo en el sector construcciones, es decir 2,3% por encima de los guarismos anotados en julio de 2017, cifra que denota una desaceleración respecto al guarismo contemplado en junio (2,9% a/a). A su vez, julio se ubica sutilmente por debajo al promedio registrado en el segundo trimestre (-1,0%), y ligeramente por encima del promedio registrado en el tercer trimestre de 2017 (+0,7%). En línea con esto, el empleo en la construcción acumula una suba de 6,8% respecto al periodo enero-julio de 2017.

PATENTAMIENTOS

En septiembre de 2018, el patentamiento de autos 0 KM aun refleja los efectos de la crisis económica que transita el país, cifra que se ubica en torno a 52.708 patentamientos, pero lo que llama más la atención es que si observamos las variaciones interanuales salta a la vista una aceleración de la caída. De esta forma, el mes de septiembre presenta una variación interanual de -34,4%, dato que compara con un promedio del tercer trimestre de -25,4%, y un promedio enero-septiembre de -2,2% a/a.

COMERCIO CON BRASIL

Los datos de intercambio con Brasil para septiembre refleja la primera cifra de superávit comercial desde diciembre de 2014. De esta forma, el saldo de balanza comercial con Brasil se posiciona en +5,9 millones de dólares FOB, guarismo que compara con el déficit de 606 millones de US$ FOB registrado en igual mes de 2017. A su vez, la variable que viene marcando la diferencia son las exportaciones, las cuales reflejan un incremento del orden de 13,1% respecto a septiembre del año anterior; dato que ubica ligeramente por debajo de la variación interanual promedio enero-septiembre de este año (18,2%).

Por su parte, las importaciones originadas en nuestro vecino del Mercosur registran un total de 927 millones de US$ FOB, un guarismo 41,1% menor al observado en agosto pasado, y a su vez un 35,2% menor respecto a septiembre de 2017, variación que denota la mayor caída interanual de lo que va del año, a consecuencia de la escalada del tipo de cambio.

En los nueve meses a septiembre, las exportaciones a Brasil acumulan US$ 8.211 millones, que compara con US$ 6.986 millones para igual periodo de 2017, una variación de 17,5%. Por su parte, las importaciones suman US$ 12.472 millones en el periodo de enero-septiembre, 3,1% por debajo del registro de 2017.