El Decano y el Granate no salieron del empate

| Publicado en Edición Impresa

Atlético Tucumán y Lanús no se sacaron diferencias y empataron 0 a 0 en la jornada de ayer. Y, si bien el local mereció más, la visita se cerró bien y no le permitió encontrar caminos a un Decano que buscó de todas formas conseguir un triunfo luego de la eliminación por Copa Libertadores y no perderle pisada a Racing, puntero de la Superliga.

Pese a esto, la línea de cinco planteada por Zulbeldía conspiró con el deseo de los de Zielinski, que tuvieron que conformarse con el empate y llegaron a las 15 unidades. Por el lado de Lanús, el punto obtenido en el Norte, le permitió cortar con una racha de cinco caídas al hilo y llegar a los 3 puntos.