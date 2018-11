El calvario de vivir con las cloacas colapsadas

| Publicado en Edición Impresa

Una cuadra de Los Hornos sufre periódicos colapsos de la red cloacal y los desbordes incluso inundan algunos hogares, por lo que los vecinos remarcaron ayer que es necesario que además de destapar la red cada vez que eso sucede, se estudie por qué se reitera.

“Una vez por semana estamos con estos problemas y la calle 58 entre 150 y 151 queda hecha una inmundicia; además es de alto tránsito y los autos salpican para todas partes”, dijo Omar, uno de los vecinos consultados.

La gente lleva una estadística con los problemas que le ocasiona la red de las cloacas y también colecciona los números de reclamos formulados a Absa. Según indicaron están cansados de que una o dos veces por semana los caños se tapen y ellos no puedan usar ni los sanitarios, ni las piletas de la cocina.

“El agua servida se rebalsa por toda la cuadra, no sabemos por qué, pero hay viviendas que por la pendiente se inundan y los vecinos no tienen manera de limpiar sus hogares, es una situación por demás incómoda”, agregó una mujer.

Incluso un vecino tuvo que cortar un caño pluvial para evitar que periódicamente se le inundara todo el garage.

“Cuando eso pasa tenemos que vivir baldeando y limpiando todo, también preocupa las enfermedades que pueden transmitirse por esa situación”, agregó un vecino.

Con relación a ese tema, la gente indicó que hay muchos niños pequeños en la zona que pisan sin querer lo que sale de las bocas cloacales y quedan expuestos a contraer diferentes enfermedades que se transmiten a través del agua servida.

“Antes no pasaba nunca, pero de un tiempo a esta parte se obstruyen los caños de la red y ya no solo que rebalsa, sino que también tenemos que dejar de usar los sanitarios o la cocina porque el agua no drena”, apuntó un vecino de la cuadra.

Cabe destacarse que a eso del mediodía un equipo procedió a destapar algunas bocas de la red y los vecinos notaron de inmediato que se liberó la obstrucción porque ya pudieron largar el agua a los desagües.

No obstante se solicitó que Absa determine por qué es cada vez mas frecuente que ocurran esos inconvenientes y, de ser posible, que eso suceda antes que llegue el verano, una época en la que el efecto de la descomposición de los residuos y los olores se hacen mas intensos.

“Personal de Absa irá a esa zona de Los Hornos para verificar la situación”, informó un vocero consultado por EL DIA.