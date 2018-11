La historia de Alan, el nene que cayó a un pozo y volvió a vivir: "Lo vi y esa imagen no me la puedo borrar", dijo la mamá

Carolina Arrieta es la madre de Alan Barra, el nene de 13 años que ayer a la salida del colegio -el anexo de la secundaria 11 situado en 25 y 527- cayó a una fosa de desagüe de más de tres metros de profundidad y milagrosamente pudo ser rescatado por el papá de una compañerita y por un profesor saliendo prácticamente ileso. Carolina contó que vio cuando el chico caminaba por la vereda junto a un compañerito y repentinamente se precipitó en el pozo y aseguró que "esa imagen no me la puedo borrar".

"Yo estaba arriba de la moto esperándolo. Cuando vi que cayó, tiré la moto en medio de la calle y no lo pude agarrar. Empezó a gritar. Había un papá de una compañera de él, que estaba enfrente. Cuando escuchó mi grito lo sacó el con ayuda de un profesor", relató la mamá.

LEA TAMBIÉN Susto en escuela de Tolosa: rescataron a un nene de 13 años que cayó a un pozo de tres metros

Tras el enorme susto, Carolina consignó que Alan "está bien, se raspó la mano, la panza, la pierna" y destacó que "la ambulancia lo atendió enseguida".

"Casi me muero. Ayer estaba acostada y no me podía sacar la imagen de él cayendo al pozo porque yo lo vi. Si se cae una criatura de jardín no se lo que puede pasar. Urgente tienen que poner una tapa", advirtió

Por su parte, Pamela Galeano, directora del establecimiento, aseguró que lo ocurrido " fue terrible" y que la caída del niño fue en "un pozo descubierto que no podemos dar cuanta desde cuándo está así porque siempre está cubierto de autos, por eso no se veía y por eso no pasó esto antes".

Galeano sostuvo que "ayer justo no había ningún auto que tapara la vista de ese pozo. Cuando salen los chicos camino a 32 se cae uno de los nenes. Imagínense el susto". "Con los compañeros profesores pudimos sacar al nene. Tenemos que agradecer que enseguida vino la policía, los médicos. Gracias a Dios el nene está bien", remarcó.