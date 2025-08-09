Siguen las quejas por la reducción del Roca

Por las obras en las vías del Ferrocarril Roca entre La Plata y Tolosa, y la suspensión del servicio hacia la estación de 1 y 44 durante todo agosto, se generó un fuerte malestar entre los usuarios. La conexión entre Constitución y Tolosa obliga a los pasajeros a usar colectivos de refuerzo que, además de ser pagos, implican importantes demoras.

En una recorrida de EL DIA, se constató que los más afectados son trabajadores y estudiantes. Rosario estudia en la UNLP y viaja a diario desde Avellaneda. Lamentando que el boleto no haya bajado de precio a pesar de que el recorrido es más corto. “Vas más ajustado de tiempo, vas corriendo”, aseguró, y propuso una mejor coordinación entre los horarios del tren y los colectivos.

Bruno, otro estudiante universitario, manifestó su descontento, afirmando que “tuvieron todas las vacaciones para hacer las obras”. Sostuvo que la situación los perjudica. “Hay que tomar un bondi y es un gasto de dinero extra”, explicó, concluyendo que “la complicación es grande” ya que debe usar tres transportes distintos en su viaje diario.

A pesar de las quejas, José, quien trabajó casi 50 años en el rubro ferroviario, intentó calmar la situación diciendo que “hay que conformarse” y que las obras, aunque molestas, son necesarias para que el servicio mejore en el futuro. Nuevamente, ayer se insistió también con los problemas que genera el barro para acceder a los andenes y la falta de rampas para personas con discapacidad y carritos para bebés.