El Gobierno se muestra duro, pero el impacto podría ser menor

Los casi 15 mil millones de pesos que tendrán que absorber los municipios son motivo de fuerte inquietud entre los intendentes. No sólo los de la oposición: también algunos del oficialismo han expresado su preocupación por el impacto de esa medida.

En el Ejecutivo provincial justifican ese pase de manos en la situación financiera de los distritos. “Desde que asumió María Eugenia (Vidal), los recursos para las comunas aumentaron un 100 por ciento”, dicen. Así, señalan que las comunas están en condiciones de hacerse cargo de atender los gastos extras que tendrán que afrontar.

Pero no está dicha la última palabra. Para aprobar el capítulo del endeudamiento (unos 68 mil millones de pesos) solicitado por Vidal, Cambiemos debe rastrear votos en la oposición, este es, el sector de Sergio Massa y en el bloque que responde a los intendentes dialoguistas del PJ. No hay otro lugar: sabe de memoria que no existe chance alguna de convencer a la bancada kirchnerista.

Esa es la principal ventana que se abre para una eventual morigeración del ajuste que les tocará hacer frente a los distritos. Si estos sectores de la oposición prestan acuerdo, es altamente probable que el “canje” sea una reducción de los 14 mil millones de pesos que están en juego.

El oficialismo busca acelerar el paso y pretende una definición rápida porque quiere tener aprobado el Presupuesto antes de fin de mes. Por ahora, la oposición no da señales concretas de respaldo.