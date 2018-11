Fabián Rossi reconoció que mantuvo una doble vida e Iliana Calabró habló

El empresario se refirió al respecto durante el juicio por la ruta del dinero K



Atrás quedó "el Rossi", el simpático marido de Ileana Calabró que la acompañaba en las galas del Cantando por un Sueño. Ahora, Fabián se encuentra involucrado en el juicio contra el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.

En ese marco, Rossi contó que tenía una doble vida en Panamá que la veddete desconocía. "Yo allá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, tenía cuenta bancaria", detalló.

Luego, reconoció que la fama obtenida en el 2006 durante el programa de Marcelo Tinelli lo benefició: "Yo la acompañé a ella en todos los programas y eso me dio una exposición que hoy, me cuesta decirlo, me favoreció, y mucho, porque aproveché ese conocimiento de la gente. Trabajaba en marketing y publicidad y se generaba toda una especie de misterio: 'Ah, el de la tele…'. Y sí, me sirvió para mis negocios, en empresas donde se hace un culto del show, los desfiles, la televisión y demás. Potenció mucho mis negocios".

Por otro lado, el empresario contó un episodio en que Federico Elaskar le pidió que organizara un encuentro con figuras del espectáculo: "Fue en el verano de 2011. Yo estaba acompañándola (a Iliana) en su temporada en Mar del Plata, y me dice: 'Fabi, quiero ir con unos amigos a Mar del Plata, quiero que me reserves un hotel, y quiero que me organices una cena con el elenco del teatro'. Bueno. Y eso pasó. Reservé en un hotel en la calle Güemes y organicé esa cena. Obviamente, nadie del elenco faltó. Y eso es lo que yo entendí que quería él (por Elaskar) de mi trabajo".

Consultada al respecto, Ileana dijo que no hablaría ya que sus hijos le pidieron no hacerlo. "Me gustaría que los chicos le pidieran a él lo mismo: que no hable".

Y cerró: "Yo ya solté, sería bueno que suelte él también. Solté y estoy muy feliz".