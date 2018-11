Es una final

El Lobo se mide ante el Pirata en un partido crucial para la tabla de los Promedios. No llega Silva y en su lugar va Guevgeozian

Llegó el momento de volver a la acción para los discípulos de Troglio. Y es que en la jornada de hoy, desde las 19, el Lobo volverá a presentarse en el marco de la Superliga Argentina visitando a un golpeado Belgrano en Córdoba. El partido, que contará con el arbitraje de Facundo Tello, será televisado de manera codificada por la señal de cable TNT Sports.

Gimnasia se mide ante un rival directo en la lucha de la zona baja de la tabla. Y, si bien el local hace siete fechas que no sonríe, lo cierto es que los de Troglio no deben confiarse e intentarán ampliar aún más un margen que lo tiene diez puntos por encima de Belgrano, el último que hoy por hoy estaría perdiendo la categoría.

Con bajas sensibles en ambos elencos, el mens sana no podrá contar con el uruguayo Santiago Silva, quien ni siquiera viajó con la delegación por recomendación del cuerpo médico, debido a un fuerte estado gripal. Su lugar será ocupado entonces por su compatriota, Mauro Guevgeozián, en lo que representará una de las variante en el Lobo con respecto a los que derrotaron a Boca el sábado pasado por 2 a 1 con los goles de Lorenzo Faravelli y Maximiliano Comba. La otra modificación será el regreso a la zaga central del expulsado Gonzalo Piovi por el juvenil Germán Guiffrey, de sólido rendimiento en el partido ante el bicampeón del fútbol argentino.

el once ante el pirata

Con todo lo expuesto, el Lobo saldrá al verde césped del Julio César Villagra con los siguientes nombres propios: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Matías Melluso; Maximiliano Comba, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez; Horacio Tijanovich y Mauro Guevgeozián.

Además, completan la nómina: Sebastián Moyano; Germán Guiffrey, Facundo Oreja; Víctor Ayala, Juan Cataldi, Hernán Tifner; Lucas Calderón y Jan Hurtado.

volver a sumar lejos de casa

Gimnasia se ha mostrado como uno de los equipos más irregulares lejos del Bosque. No sólo desde los numérico, sino desde el rendimiento y la creación de fútbol, principales preocupaciones del entrenador. Es por eso que la misión de Pedro Troglio y todo su cuerpo técnico será volver a sonreír en terreno ajeno luego de dos jornadas.

En lo que va de la actual Superliga, el Lobo disputó cinco cotejos en condición de visitante y sólo obtuvo los tres puntos, ante Patronato, en Paraná. En las demás ocasiones, el albiazul tuvo un saldo dispar e incluso esquivo, con un empate ante San Martín (1-1), y tres derrotas: frente Banfield, Unión y Vélez, todas por un gol de diferencia (0-1).

Del otro lado estará un equipo al que le ha costado mucho, tanto en Córdoba como lejos de ella. En condición de local, Belgrano sumó sólo seis puntos en cinco partidos disputados y aparece como el 20º de los 26 de la Superliga.

una baja sensible en el local

El presente de Belgrano dista de ser el deseado. Ya sin Bernardi, despedido luego de la dura derrota clásica ante Talleres por 3 a 0, Diego Osella se hizo cargo del equipo y, por ahora, no mucho cambió. Desde su asunción, el Pirata empató de manera insólita ante Banfield en condición de local gracias a un descuido de Rigamonti, y cayó ante Vélez por 1 a 0. Además, el panorama en el Celeste se complica para la jornada de hoy, ya que no contará con una de sus figuras: Matías Suárez. El delantero no será de la partida debido a un cuadro de pubalgia y el juvenil Tomás Attis ocupará su lugar en el ataque de un equipo que ha convertido apenas cuatro goles en diez jornadas.