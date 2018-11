El armado del escenario ya pone en la cuenta regresiva el show de Roger Waters en La Plata

Un operativo impresionante se despliega en el Estadio Único donde se presentará mañana y el próximo fin de semana

En el Estadio Único ya se siente el clima de cuenta regresiva para recibir a Roger Waters, que se presentará mañana y el próximo fin de semana. “Nosotros y ellos”, de eso se trata todo. “Us + Them”, así bautizó Roger Waters a su última gira, la que lo tiene llenando estadios por Sudamérica y la que lo traerá a La Plata.

El escenario va tomando forma con el correr de las horas y se cree que hoy habrá una jornada intensa para los últimos preparativos.

Se anuncia que a los clásicos de Pink Floyd y sus canciones de su etapa solista, la arrolladora personalidad de Waters desplegará alguna sorpresa en el escenario de 25 y 32.

Será el reencuentro con el público argentino después de siete años, Mañana y el 10 de noviembre,

Waters eligió como grupo soporte a Puel Kona, un grupo neuquino cuyos integrantes tiene ascendencia mapuche y forman parte de la comunidad Newen Mapu.

Desde la productora se informó que la elección corrió por cuenta del ex Pink Floyd. “La reinvindicación de los pueblos originarios de Latinoamérica es parte de su permanente adhesión a los Derechos Humanos, en defensa de los oprimidos”.

El tema que da nombre al tour es de 1973 (del disco The Dark Side of the Moon), pero sigue tan vigente como toda su música. Según Waters, la presentación incluirá “una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas”.

Fue específico al declarar: “Probablemente el 80 por ciento será material antiguo y el 20 por ciento será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido”.

La etapa latinoamericana, que comenzó el 9 de octubre en San Pablo, Brasil, y que concluye en 9 de diciembre en Monterrey, México, es la última de una serie de shows. Roger Waters había dado inicio a este tour en mayo del año pasado en los Estados Unidos, pasó por Europa y Oceanía hasta llegar al hemisferio sur.

Waters tocó con su banda en Curitiba, Brasil. “Nos dijeron que no podíamos hablar de las elecciones después de las 22 horas. Tenemos 30 segundos para hacerlo. Esta es nuestra última oportunidad para resistir el fascismo antes del domingo. Él no”, dijo el británico sumándose a la campaña “Ele Ñao”, contra Jair Bolsonaro.

A riesgo de ser detenido por desacatar la orden de no hablar de los candidatos presidenciales, el músico dio su parecer que coincide con el porcentaje de la minoría que se opone enfáticamente al flamante mandatario.

Siempre a favor de las víctimas, el ex Pink Floyd tuvo otro gesto durante su show en el Estadio Maracaná, realizado el 25 de octubre. En esa ocasión invitó a subir al escenario a la familia de Marielle Franco, la concejal socialista asesinada en marzo, por desconocidos sicarios. Frente a la viuda de Franco, Waters dijo: “Marielle creía en los derechos humanos como yo, pero lamentablemente no todos creen lo mismo”

En Uruguay, Roger Waters también dio un mensaje político. Allí se hizo eco del derecho palestino a la autodeterminación y fue partícipe de la charla “Encuentro con Roger Waters: Palestina y los derechos humanos hoy”. La liberación palestina es un tema que también inquieta a Waters y no quiso dejar pasar la oportunidad de demostrarlo.

Los próximos shows en La Plata prometen temas de álbumes de la banda que compartiera con David Gilmour (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here), un juego de luces como solo un Pink Floyd puede ofrecer y fuertes muestras de sensibilidad ante lo que ocurre en el mundo. La inclusión de un grupo referente de los derechos de los pueblos originarios ya es un anticipo del espectáculo que brindará.