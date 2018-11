Brenda Asnicar: “Un actor me dijo que me quería desvirgar a los 16 años”

| Publicado en Edición Impresa

Como le ocurre a la mayoría de las chicas que debutan en tevé muy jovencitas, Brenda Asnicar contó que cuando estaba en “Patito Feo”, con apenas 16 años, fue acosada por un actor mucho mayor que ella que le dijo que “me quería desvirgar”.

Asnicar, quien tras el éxito de “Patito” se convirtió en una figura internacional aunque, a la vez, eligió el bajo perfil, relató en “PH Podemos Hablar” que un compañero de elenco de más de 30 años “me dijo que me quería desvirgar. Yo tenía 16 años. Era un compañero de elenco; mayor de edad, treinta y siete años. En ese momento… Siento como la confusión de lo que sucedió. Estábamos en el set”.

Y siguió con su relato: “Ahora digo: ‘¡Es cualquiera que este tipo me haya dicho esto, yo estaba trabajando!’ Pero no me lo planteaba porque me parecía que era re lindo y me sentía halagada. Hoy con 27 años pienso que ese tipo estaba en cualquiera. Estábamos trabajando y no da”.

Asnicar cortó rápidamente una potencial bomba, de todos modos, antes de que estallara: cuando el conductor, Andy Kusnetzoff, mencionó las acusaciones de Calu Rivero en contra de Juan Darthés (parte de “Patito Feo”), la morocha dijo que con él nunca tuvo problemas.

Y y no quiso revelar la identidad de la persona en cuestión: “Me parece que no viene al caso. Como actriz y persona decido llamar la atención por la actitud. Que sirva para que las chicas sepan que eso no está bien”, explicó.

Asnicar divide hoy su vida entre Buenos Aires y Cali, donde conoció a su pareja, el empresario colombiano Alejandro De Angulo, con quien se casó en agosto ¡en Croacia! “Como somos de diferentes países decidimos hacerlo en un lugar que no todos conocieran. Todo el mundo pagó su pasaje con mucho esfuerzo. No estaban permitidos los celulares, fue un ritual muy hermoso con los cuatro elementos, con el objetivo de honrar la vida”, contó.