El activismo contra la explotación de los animales gana terreno en la Ciudad

A la par del surgimiento de nuevos grupos veganos y una mayor consciencia generacional, las manifestaciones en supermercados, frigoríficos y cadenas de hamburguesas se multiplican y suman seguidores

Por NICOLÁS MALDONADO

El sábado de la semana pasada, mientras decenas de clientes de Carrefour recorrían las góndolas de carnes eligiendo la cena de Noche Buena, un grupo de personas vestidas de luto apareció alzando carteles para pedirles no consumir productos de origen animal. Durante los pocos minutos que duró la intervención, los manifestantes -activistas veganos de diversas organizaciones que funcionan en La Plata- leyeron un texto donde señalaban la contradicción entre el mensaje de paz que se pregona para la fecha y la violencia que implica convertir a vacas, cerdos, corderos, pavos y pollos en objetos de menú. En una sociedad que hace un culto del asado, algunos de los clientes sonrieron con sorna, otros sacaron sus celulares para registrar el acontecimiento y hubo quienes en ese momento dejaron de comprar. A nadie, sin embargo, le pasó inadvertido lo que acababan de ver.

Lo ocurrido en la sucursal de Carrefour -que se repitió luego en la de Walmart en Gonnet- no fue un episodio aislado. Las manifestaciones de grupos veganos cobraron este año en La Plata un protagonismo y una visibilidad que no habían tenido antes. Y no sólo en supermercados: también en frigoríficos y mataderos, frente a cadenas de hamburguesas, en parques… Los grupos que las impulsan se han multiplicado y movilizan a un número de integrantes cada vez mayor.

De ser un movimiento apenas conocido en el país hace apenas una década, el veganismo tiene hoy en La Plata al menos tres agrupaciones que suman cerca de medio millar de integrantes. Si bien se trata en su mayoría de estudiantes y profesionales de entre 25 y 35 años, su prédica contra la explotación de los animales viene sumando adeptos también entre adolescentes y personas de mediana edad que nunca imaginaron que dejarían de comer carne por una razón moral.

Y es que a diferencia de los vegetarianos, cuya elección consiste en una preferencia alimentaria, el veganismo es una posición ética que apunta a evitar todas las formas de explotación y crueldad con los animales. De ahí que los veganos no sólo no comen carne, lácteos ni huevos, sino que tampoco usan ropa confeccionada con cuero o lana, no asisten a espectáculos con animales y rechazan todas sus formas de explotación. Para ellos, “los animales tienen el derecho básico de no ser utilizados como si fueran objetos de nuestra propiedad”.

LA HAMBURGUESA Y LA VACA

“Acaso porque la vemos como un producto, hoy nos cuesta mucho hacer la conexión entre la hamburguesa y la vaca, reconocer que eso que uno se está comiendo tuvo una cara, que era un ser que no deseaba morir y que sufrió. Eso es precisamente lo que intentamos que se entienda”, cuenta Gabriela Mariscal, una profesora de inglés que se hizo vegana hace poco más de un año y que participó el sábado de la semana pasada de la intervención en Carrefour.

Coordinadora en La Plata de Animal Save, un movimiento internacional con presencia en cientos de ciudades del mundo, Gabriela reconoce que si bien ese cambio de consciencia con respecto a los animales “no es fácil” -dado que “implica no sólo cambiar de hábitos alimentarios, sino la forma de vestirse y hasta relacionarse socialmente”- no tiene marcha atrás. “Una vez que se toma contacto con el sufrimiento de los animales que son llevados a mataderos, no es posible volver a comer carne sin sentirse cómplice de esa crueldad”.

Justamente con este convencimiento es que Animal Save se dedica a organizar vigilias en mataderos y frigoríficos. “Es una forma de activismo pacífica que consiste en ir acompañar a esos animales antes de que sean sacrificados y tratar de visibilizar esa realidad que muchas personas ignoran y otras prefieren no ver”, explica Gabriela.

Con el mismo objetivo pero una metodología distinta, Anonymous for the Voiceless -Anónimos por los Sin Voz, otra organización vegana que comenzó a funcionar en La Plata- organiza lo que llaman “Cubos de la Verdad”. Se trata puestos montados en espacios públicos donde exhiben a los transeúntes videos explícitos sobre prácticas habituales de la industria cárnica, la producción láctea y las granjas avícolas, entre otras situaciones. A lo largo de este año lo han hecho en la Plaza Moreno, el Centro Cultural Malvinas, el Museo de Ciencias Naturales y varios locales de comida rápida del centro de la Ciudad.

“No increpamos a la gente ni la vamos a buscar: simplemente nos ponemos con nuestras tablets y computadoras en espacios públicos y les mostramos los videos a las personas que se nos acercan. Las reacciones que se producen son terribles: algunos se indignan, otros no pueden creer lo que están viendo, otros se largan a llorar. Eso nos permite brindarles información sobre el veganismo, contarles que hay otras formas alimentarse y vivir que no implican explotar a los animales para nuestro provecho”, cuenta Manuel Rodrigues Jacinto, uno de los miembros locales de la organización.

Vegano desde 2014, Manuel eligió sumarse este año a Anonymous porque la forma de activismo que propone es la misma que alentó su propia transformación. “Decidí dejar de consumir productos de origen animal hace cuatro año después de ver el documental ‘Terrícolas’ en internet. “Creo que en este momento hay un montón de gente que se haría vegana si tuviera la suficiente información”, dice Manuel al explicar el motivo que lo llevó a militar.

PRIMEROS PASOS

El crecimiento que tuvo el activismo vegano durante el último año en La Plata “forma parte de una tendencia que se viene dando a nivel mundial; y en algunos países desde hace ya varios años. Internet y las redes sociales han permitido que cada vez más gente conozca el sufrimiento que implica la explotación de los animales, y eso constituye el primer paso para ver que no es la única opción”, cuenta Jorge Moreira, miembro del Colectivo Abolicionista por la Liberación Animal (Coala), la agrupación vegana con más trayectoria a nivel local.

Nacida en La Plata en 2013 cuando se discutía el cierre del Jardín Zoológico Municipal, Coala dedica gran parte de sus esfuerzos no sólo a brindar información sobre lo que es el veganismo (a través de puestos que monta todas las semanas en el Parque Saavedra y la esquina de 8 y 50) sino a ayudar a que la gente ponga en práctica un cambio radical en su alimentación. Con este propósito sus integrantes organizan regularmente degustaciones y talleres de cocina vegana abiertos a la comunidad.

Y es que si ya de por sí puede resultar complicado dejar de consumir de pronto carne, huevos, leche y otros productos de origen animal, “mucho más difícil es cuando uno no sabe ni siquiera cocinar”, afirma Jorge al reconocer que tal fue precisamente su caso: antes de hacerse vegano “vivía a patys y salchichas”.

“Uno de los obstáculos más grandes que siente la mayoría de la gente para hacerse vegana es la alimentación. A mí misma me pasó: iba dos veces por semana a McDonalds y creía que no iba a poder. Pero la verdad es que cuando uno toma consciencia del sufrimiento que genera su elección, el cambio de dieta resulta bastante fácil de sobre sobrellevar”, cuenta Gabriela Mariscal.

“En una sociedad carnívora como la nuestra, hacerse vegano no sólo implica cambiar de hábitos alimentarios sino también la forma de relacionarse con los demás –reconoce-. Al principio el entorno no entiende muy bien el cambio y hasta le resulta ofensivo que no quieras ir a un asado. Pero uno siempre puede llevarse una vianda, y la gente que te quiere te prepara algo porque entiende lo que significa para vos”.

Pero “si bien la dieta constituye el aspecto más visible del veganismo, no es su razón de ser”, resalta por su lado Micaela Mariani, una platense que milita en Save. “Lo nuestro no es un elección alimentaria sino una postura ética, una forma de vivir –resume-. No sólo estamos en contra de convertir a los animales en nuestro alimento: nos oponemos a cualquier otra forma de explotación”.