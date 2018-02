Caruso jugó a ser DT de la Selección y armó su equipo para el Mundial

Ricardo Caruso Lombardi ya tiene a su equipo para el Mundial, aunque le faltan algunos puestos por cubrir.

El equipo que formó el controvertido entrenador tiene a Franco Armani o Guzmán; Mercado, Otamendi, Kanneman y Rojo o Tagliafico; Pavón, Mascherano y otro volante de juego, Di María; Messi e Higuaín.

En tanto, antes de dar su equipo, aprovechó el diálogo con SuperDeportivo Radio, para marcar que "Sampaoli va a jugar con línea de cuatro, no con tres". Y además confió que él no llevaría a Dybala: "Todavía está verde. Al Mundial no lo llevo".