Debuta el nuevo Concejo local para autorizar la licencia estival de Alak

El Concejo Deliberante local estrenará su nueva composición el próximo jueves, cuando sesionen por primera vez en sus bancas los ediles asumidos la semana pasada. Se trata de la última convocatoria del año, en la que se prevé se trate la solicitud de una licencia estival por 10 días del intendente, Julio Alak. Pero, además, se espera que sea la primera oportunidad en la que el nuevo armado opositor aproveche para la presentación de expedientes, para su debate el año próximo.

Como lo indica la ley, el mandatario local debe pedir autorización al Concejo Deliberante para una licencia, que en este caso se trataría de un descanso de 10 días a finales de enero. Según pudo saber EL DIA, el expediente sería uno de los que se trataría en la sesión convocada por el presidente del Cuerpo, Marcelo Galland, para el jueves próximo.

No obstante esa solicitud especial que suele ser rutina, se espera que para esta sesión, la última del año, los ediles den curso a la presentación de nuevos expedientes con carácter de proyectos de ordenanza, decretos y declaraciones. Para 12 de ellos será debut, a excepción del peronista Juan Manuel Granillo Fernández, quien asume su segundo mandato como reelecto.

polarizado y tensiones

El resultado electoral del 7 de septiembre en La Plata, sin dudas cambió el tablero de las relaciones de fuerza en la política local, donde Fuerza Patria había obtenido el 43,65 por ciento y La Libertad Avanza, el 36,25.

Así se vio reflejado la semana pasada, durante la preparatoria de jura y asunción, donde el peronismo incrementó el número en dos bancas, quedando, con 12 escaños, a sólo un voto del quórum y de la mayoría simple. También lo expresa el aumento del volumen de LLA, que pasó de cuatro miembros a tener siete.

Sin duda, que las mencionadas hayan sido las únicas dos fuerzas que lograron superar el 8,33 por ciento de los votos (el piso para elegir un concejal) es consecuencia de una polarización que se da en los niveles nacional, provincial y local.

El bloque del PRO-JxC, que eligió un edil, se verá reducido a dos miembros. Y el resto, tres monobloques, corresponden a concejales cuyos mandatos se habían iniciado en 2023: Darío Ganduglia (PRO-Vecinal), Melany Horomadiuk (Asap Nueva Generación) y Gustavo Staffolani (UCR).

Los temas estructurales para la Ciudad que vino impulsando Julio Alak ya fueron tratados y sancionados por la integración cuya mitad venció el 10 de diciembre. Los más relevantes fueron el Plan de Ordenamiento Territorial, el pliego de concesión para un nuevo sistema de transporte, la concesión de un nuevo sistema de videovigilancia urbana y la creación de un ente del Cementerio, entre otros. Por lo tanto, aún es incierta la agenda de expedientes que el deliberativo podría abordar a partir de marzo, cuando se inaugure el nuevo período legislativo.

Lo que es más evidente es que el oficialismo encontrará en la bancada libertaria una oposición mucho más férrea y concentrada, viéndose obligado a buscar aliados para obtener el quórum propio y la mayoría simple en los monobloques de las terceras fuerzas.

También apareció la semana pasada como novedad la salida del presidente del bloque, Pablo Elías, de La Cámpora, la que a nivel político vino integrando desde hace años. Según confirmó el propio edil, lanzará un nuevo espacio denominado “Germán Abdala”, que apoyará la gestión de Alak, la del gobernador, Axel Kicillof, y la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. A pesar de ese movimiento entre las agrupaciones internas del PJ, todo parecía indicar que Elías continuaría al frente de la bancada de Fuerza Patria.

Si ése es el desafío del oficialismo, el de la oposición pasará por mantener la armonía en una bancada que aún requiere un proceso para galvanizarse: los violetas están integrados por dos ediles que responden a Carolina Piparo, dos que respoden a Sebastián Pareja; dos del ala bullrichista y una vinculada a Santiago Caputo. Lograr la armonía entre todas las vertientes es un objetivo de largo aliento. Pero el otro frente es el bloque “amigo” del PRO-JxC, desde donde indican que acompañarán votaciones en conjunto pero “sin perder la identidad amarilla”. Habrá que ver en la práctica la forma y éxito que adoptan estas intenciones.