Macri va al Congreso y se esperan definiciones por la economía

La inflación, el dólar y la inestabilidad financiera figuran al tope de las preocupaciones. Iniciativas sociales y de seguridad

Por MARIANO SPEZZAPRIA

El Gobierno desplegó en los últimos días una batería de propuestas que generaron debate en la sociedad, como la discusión sobre la legalización del aborto o el cobro a los extranjeros por los servicios de salud y educación. Pero en la Casa Rosada tienen en claro que el mayor motivo de preocupación de los argentinos pasa actualmente por la situación económica.

Por eso no fue casual que en la antesala del mensaje que dará hoy el presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa, la administración de Cambiemos amplificara los datos sobre el nivel de actividad que publica el INDEC, que determinó que el año pasado la economía creció un 2,8 por ciento. Será una cifra que, con certeza, replicará el jefe de Estado en el Congreso.

Las expectativas están puestas en las definiciones que pueda dar el mandatario sobre las políticas contra la inflación, el comportamiento del tipo de cambio y el endeudamiento externo, que se torna más complejo para el país por las alteraciones de los mercados financieros internacionales. Adicionalmente, se esperan pronunciamientos sobre las paritarias y la relación con los gremios.

En su tercera visita al Congreso como presidente de la Nación, Macri también buscará empatizar con los diputados y senadores, afirmando que este año tratarán proyectos relevantes para la sociedad, como el del aborto, que disparó un debate transversal entre las fuerzas políticas. También podría anticipar otras iniciativas, como una actualización de la normativa del HIV.

El discurso presidencial, que no se extendería por más de media hora y que ayer Macri repasó en la quinta de Olivos junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tendrá además un capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción, en el cual podría reclamar al Senado que avance con la sanción de la ley de extinción de dominio –tendiente a castigar a los narcotraficantes- que ya aprobó Diputados.

Según pudo saber EL DIA, el Presidente y su Gabinete habrían llegado a la conclusión de que no es conveniente forzar al Congreso a debatir grandes reformas económicas –como sucedió a fines de 2017 con la previsional, que terminó en escándalo- sino más bien inducirlo a debatir temas de base social y de seguridad, que podrían generar los consensos necesarios para formar mayorías.

Para ello, Cambiemos necesitará del apoyo de un sector de la oposición, en un contexto en el cual diversos sectores del peronismo iniciaron conversaciones para unirse de cara al proceso electoral de 2019. Aunque en la Casa Rosada entienden que al menos el Peronismo Federal, que se referencia en los gobernadores del PJ, podría ser un aliado importante en este año legislativo.

Por cierto que no tendrá la misma actitud Cristina Kirchner en el Senado. La ex presidenta dará hoy otra muestra de que sigue sin reconocer a Macri como jefe de Estado y volverá a faltar a un acto de jerarquía institucional, como en 2015 cuando se ausentó del traspaso del mando presidencial. No obstante, la dama estará representada por su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

La Asamblea Legislativa tendrá otros condimentos políticos que pintan la realidad política nacional: no serán de la partida Sergio Massa ni Margarita Stolbizer, a quienes se les venció el mandato el año pasado; mientras que en la bancada del Frente Renovador estará sentado Facundo Moyano, hijo del jefe sindical Hugo Moyano que ayer fue imputado por la Justicia.

En el oficialismo, en tanto, volverá a escena Elisa Carrió luego de varios meses en los que estuvo ausente de vacaciones y guardando un estricto silencio frente a varios casos que incomodaron al Gobierno, como el del ministro Luis Caputo y el del secretario Valentín Díaz Gilligan. Aunque la jefa de la Coalición Cívica volvió al ruedo mediático días atrás con durísimas críticas para Moyano.