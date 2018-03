Masiva búsqueda de la Prefectura del joven que se tiró al Río Luján

Al menos 14 unidades de la Prefectura Naval Argentina buscaban esta noche al joven David Peña, de 19 años, quien se tiró al agua esta madrugada desde un barco que funciona como boliche y en el que se festejaba un cumpleaños con 167 personas a bordo, informaron hoy fuentes judiciales. La búsqueda se focaliza en el kilómetro 25,5 del río Luján, a la altura del Club Náutico Barlovento, en San Fernando, y se extiende en in radio de varios kilómetros a la redonda, para lo cual debieron reducir la circulación de barcos, ya que es una zona muy transitada.

"Hay muchas corrientes que van y vienen en diferentes direcciones y juncos, es difícil la búsqueda", refirió en una entrevista un vocero involucrado en el rastrillaje, que detalló que hay más de 14 embarcaciones de todo tipo abocadas a la tarea como semirrígidos, lanchas, gomones, además de buzos tácticos El hecho ocurrió pasadas las 23.30 cuando personal de Prefectura de San Isidro recibió un llamado del capitán del barco "Libertad II", que alertaba sobre la caída de un joven desde la popa de la embarcación, que sale del puerto de Olivos y navega por el río Luján hasta la zona de Tigre, en la que un grupo celebraba una fiesta de cumpleaños.

Según las fuentes, el joven cayó cuando el catamarán navegaba por el kilómetro 25,5 del río Luján, a la altura del Club Náutico Barlovento, en San Fernando, pero recién alertaron a las autoridades cuando tras un intento de rescate con un salvavidas, David no lo tomó y continuó el nado hasta que lo perdieron de vista. "Subimos al barco a las 21.30, en Olivos, para festejar el cumpleaños de un amigo y a eso de la una de la mañana, cuando el barco quedó varado, uno de los chicos que estaba en la fiesta se tiró al agua. Le tiraron un salvavidas pero no hizo caso, siguió nadando", dijo Ariel, uno de los participantes de la fiesta, a la señal de noticias TN.

"No sé porque se tiró, no se si estaba borracho o drogado, no lo sé", explicó el joven, y contó que después de lo ocurrido "nos bajaron del barco y nos llevaron a Prefectura, donde estuvimos hasta las nueve de la mañana". Poco después, varios embarcaciones de Prefectura arribaron a la zona y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ordenó el cierre del río, y la retención del barco y todos sus ocupantes, a quienes trasladaron a la sede de Prefectura Zona Delta, en el partido de Tigre.

Una vez amarrado, los oficiales de Prefectura hicieron descender a los 165 pasajeros y dos tripulantes, revisaron la embarcación y encontraron bebidas alcohólicas y algunas drogas, según confirmaron a la prensa fuentes vinculadas a investigación, aunque no trascendió la cantidad ni sus características. Tras el arribo al puerto, las autoridades identificaron al organizador del evento, Gastón Canovas, quien alquiló el barco a la empresa Catamaranes Libertad, situada en el puerto de Olivos, partido de San Isidro, para iniciar los festejos de su cumpleaños que iban a continuar este fin de semana en una quinta de la zona norte del conurbano.

Canovas había invitado a amigos y conocidos a participar de lo que denominó "Anochecer en el Río", aunque antes había que anotarse en un listado. "Ya los estaré molestando por privado, pero para que vayan sabiendo, este jueves desde las 18 festejo mi cumple en el barco que sale desde Olivos. Zarpamos a las 19:45 PUNTUAL y volvemos cerca de las 00. El acceso es gratis, habrá bebidas para compartir, pero el que quiera traer las suyas puede hacerlo también. Hay que traer DNI y anotarse en lista, pronto el flyer, etc", puso en Facebook unos días antes.

En la invitación, el joven aclaró que la fiesta comenzaba a las 18 en el barco situado en Corrientes y el río, en la localidad bonaerense de Olivos, y especificó que a las 20.30 zarparía para emprender el regreso al puerto a las 23.45. "Me pasan nombres por privado para la lista. No se cobra entrada y se pueden llevar bebidas", publicó el 5 de marzo en su muro de Facebook.

Sin embargo esta mañana, el organizador posteó: "A muchos les había anticipado que el domingo festejaba otra vez en una quinta... totalmente suspendido.. venía siendo una hermosa fiesta pero un acontecimiento de mierda empañó todo.. solo nos queda esperar y rezar". Arroyo Salgado y el titular de la secretaria federal 4 le tomaron declaración testimonial a los ocupantes del catamarán, y uno de los concurrentes confirmó que la identidad del joven desaparecido.