Sandra Borda sobre la serie de Sandro: "no están contando la verdad"

Se trata de quien asegura ser la hija del artista

La serie de Sandro ha generado decenas de repercusiones y se ha convertido en lo más visto de la televisión este año.

Una de las voces que pudieron escucharse fue la de Sandra Borda, quien asegura ser la hija del cantante, aunque un ADN lo haya negado.

"La vi. No la miro siempre, porque me da cosita. Es una ficción, no están contando la verdad. Es una mezcla de que me conmueve, me angustia, me emociona... mezcla de sensaciones", dijo la mujer.

Y siguió: "Como hay tantos errores en la tira, menos mal que aclaran que es ficción. Obviamente no van a contar toda la verdad, sino sólo la verdad que les convenga. Eso es lo que me hace ruido".

Por otro lado, mostró su alegría ante el éxito del programa: "Estoy fascinada con que sea uno de los programas más vistos. Considero que reúne a la familia en ese horario. El homenaje me parece siempre muy bueno. Es un placer porque de esa manera él siempre va a estar en el recuerdo de todo el mundo".

Pero reiteró: "Considero que la única muerte es el olvido, y así Sandro y Roberto seguirán vivos en el recuerdo. Estoy muy contenta y emocionada, pero me molesta el hecho de que no se cuente toda la verdad".