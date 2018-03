Calu Rivero detalló cómo le pidió a Darthés que no se excediera en las escenas

En las últimas horas dio una entrevista en la que habló al respecto

En 2012 Calu Rivero y Juan Darthés compartían escenas de pareja en Dulce Amor, la tira de Quique Estévanez que por aquel entonces transmitía Telefé.

La actriz ya ha manifestado que sintió excesos en las grabaciones y en una nueva entrevista explicó que "me hicieron daño, si tengo que decir lo que más me dolió y afectó fue su respuesta".

Calu detalló que durante las grabaciones ella enfrentaba a Darthés. "Cuando terminás de grabar le decís, 'che, no me gustó'. Incluso soy respetuosa, me considero buena persona y pensaba de qué manera decirlo sin herir su ego. No me es indiferente generar mala energía, me gusta disfrutar el trabajo".

Y siguió: "pero decirlo, que me diga que no lo hace más y lo vuelva a hacer...".

Remarcando que tiene hoy más fortaleza que en ese momento para defenderse, Calu dijo que "no tendría que ser tan difícil decir 'me incomoda'" y que "hubo excesos inapropiados fuera del guión, el guión dice 'beso', no 'mano en tal lado'".

Sin embargo, durante la tira pudo decirle directamente al actor lo que sentía: "le dije que me estaba haciendo mal, que lloraba y no lo hiciera más porque así no podía grabar".