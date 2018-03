El platense Moscardini tuvo un buen arranque en el TC2000

Marcelo Ciarrocchi fue el ganador de la carrera, en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Pernía y Palazzo completaron el podio

El cordobés Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4) festejó la victoria en la competencia inaugural del TC2000 de automovilismo, desarrollada en el autódromo Oscar Cabalén de la localidad de Alta Gracia, provincia de Córdoba.

El piloto oriundo de la ciudad de Almafuerte recorrió las 25 vueltas en 42 minutos 04 segundos 054/1000, aventajando por 1s. 444/1000 al tandilense Mariano Pernía (Renault Fluence), mientras que Hernán Palazzo (Citroen C4) llegó tercero, a 4s. 643/1000. Por su parte, el platense Nicolás Moscardini cumplió una destacada actuación al culminar en la quinta posición a 8s. 602/100.

Los diez primeros se completaron con Martín Chialvo (Ford Focus), Nicolás Moscardini (Fiat Linea), Rodrigo Lugón (Renault Fluence), Sebastián Peluso (Ford Focus), Jorge Vitar (Chevrolet Cruze), Matías Cravero (Ford Focus) y Santiago Mallo (Ford Focus).

En diálogo con este medio, Moscardini afirmó que “estoy muy conforme, porque está es mi cuarta carrera en la categoría. Me sirvió para girar e ir tomando experiencia. En el arranque de la competencia intenté algo más, pero después me conformé, ya que estas veinticinco vueltas me sirven para ganar en confianza”, señaló el piloto de Los Hornos, que el próximo fin de semana estará participando de la carrera de Fórmula Renaut, en el autódromo de Buenos Aires.

En lo que respecta a la próxima fecha del TC2000 se llevará a cabo en el autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) el domingo 1 de abril.