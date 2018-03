No se animó a ganarlo en La Fortaleza y se tuvo que conformar con el punto

El equipo comandado por Lucas Bernardi tuvo la pelota pero le faltó mayor explosión en el último cuarto de cancha ante un rival que mostró poco y nada. Mejor en el complento que en el primer tiempo

Gastón Giménez ingresó en el segundo tiempo para darle frescura al juego de Estudiantes. No lo consiguió salvo en un par de jugadas / Dolores Ripoll

Por LAUTARO SEGURA

En un encuentro que será olvidado rápidamente, Estudiantes empató 0-0 frente a Lanús y sumó un punto que no le permite escalar demasiadas posiciones en el torneo de la Superliga. El Pincha, que fue a La Fortaleza con un mix de titulares y suplentes pensando en Real Garcilaso, fue un poco más que el local pero no tuvo ideas claras en los últimos metros.

Los dirigidos por Lucas Bernardi marcaron el ritmo de partido en varios pasajes y tuvieron las situaciones más peligrosas, pero no pudieron sumar los tres puntos. Al León le quedó como saldo positivo que no perdió ni recibió goles, además de que sumaron minutos varios jugadores que no son habitualmente titulares

Yendo específicamente a las acciones de juego, en el primer tiempo pasó poco y nada en La Fortaleza y ambos equipos provocaron más de un bostezo, aunque Estudiantes fue quien mostró mejores intenciones con la pelota en su poder. Lanús, que no tiene un buen presente en el campeonato de la Superliga, merodeó el arco del Pincha en el principio y en el final con un par de centros lanzados por Germán Lódico, quien en la última jugada de la primera etapa casi convierte un gol olímpico desde la izquierda.

La chance más clara en los primeros 45 minutos fue para Estudiantes, más precisamente a los 39 minutos, cuando la pelota quedó abollando en el corazón del área tras un envío desde la derecha y Carlo Lattanzio, con el arco de frente, llegó mal pisado y la mandó al saque de arco.

El León tuvo un buen control de la pelota en su campo en dicha etapa, pero fue poco claro cuando tuvo que pasar los tres cuartos en ataque. Lucas Melano, el hombre más adelantado que tuvo el equipo en el once inicial, quedó demasiado solo entre los centrales locales y se vio obligado a retrasarse algunos metros para junatarse con los volantes.

EN EL COMPLEMENTO LLEGÓ MÁS, PERO EL CERO NO SE ROMPIÓ

En el comienzo del complemento Estudiantes salió más decidido en ataque y, en menos de un minuto, tuvo una clara posibilidad con un remate del “Tuta” Cejas que se desvió en un defensor y se fue apenas por encima del travesaño. Un segundo más tarde, Jonatan Schunke apareció sin marca dentro del área, pero no pudo conectar un buen centro desde la derecha de Fernando Zuqui.

Llegado al primer cuarto de hora el Pincha afirmó su control de juego, y hasta tuvo una buena posibilidad de abrir el marcador en los pies de Cejas, quien se hizo cargo de un tiro libre por la banda izquierda y lanzó un centro cerrado que le picó antes al arquero local y casi se le mete por el segundo palo. Por el lado del Granate, intentó inquietar con algunos centros pero no mucho más.

Pero con el correr de los minutos el Pincha comenzó a perder peso en ofensiva y también la pelota, por lo que el empate en cero le quedaba pintado al partido por lo que estaban exponiendo ambos equipos. En este contexto, el entrenador albirrojo entendió que a sus dirigidos le seguía faltando juego en el mediocampo y puso en cancha a Lucas Rodríguez y Gastón Giménez.

En los últimos minutos el que terminó mejor fue Estudiantes, que recuperó el protagonismo con la pelota en su poder y generó algunas situaciones que pudieron convertirse en gol. La más clara la tuvo Lugüercio, quien interceptó un centro de Tití desde la izquierda con la cabeza y la pelota se fue besando el parante superior del arco local.

Sin tiempo para mucho más, no se pudieron sacar ventajas en La Fortaleza, en un encuentro donde el Pincha fue un poco más pero le faltó ideas para complicar más y mejor a un Lanús que casi no inquieto el arco de Andújar.